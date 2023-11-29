Только за 2023-й в Беларуси прошли реконструкцию и введены в эксплуатацию 119 мостов – Сивак

119 мостов прошли реконструкцию и введены в эксплуатацию в 2023 году. Эта самая большая цифра за всю историю независимой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После масштабного ремонта движение по важной транспортной артерии открыли в Черикове. Мост соединяет два берега реки Сож, районы юго-востока и является стратегическим объектом, а также связующим звеном между Беларусью и Россией. Изначально под реконструкцию была выделена кредитная линия, из-за санкций ее заморозили, а вот большую стройку нет. Несмотря на все сложности, государство не поставило на паузу строительство важного объекта.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Задержка произошла, безусловно, когда отказ произошел европейских банков финансировать, а проект уже начал работать. Но страна определилась и собственными ресурсами обеспечила эту стройку, как и ряд других. В этом году 119 мостов в республике – никогда такой цифры не было – находились в ремонте и введены в эксплуатацию.