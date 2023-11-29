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Беларусь и Россия запустят совместный выпуск ветлекарств – показываем, как их производят

29 ноября 2023 17:09
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Особое внимание импортозамещению. Производство и расширение ассортимента лекарственных средств, в том числе ветеринарных – на контроле главы государства. В свободной экономической зоне «Витебск» в самое ближайшее время белорусско-российское предприятие начнет выпуск десятка новых видов фармпрепаратов для животных, половина из которых не имеет аналогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш ответ санкциям – репортаж Александры Ходюковой.

Беларусь и Россия запустят совместный выпуск ветлекарств – показываем, как их производят-1

Только в этой безворсовой одежде можно заходить на участок приготовления стерильных растворов.

Предприятие по производству ветпрепаратов и средств по уходу за животными в Витебске работает в три смены. А в начале 2024 года здесь введут в строй новый цех и займутся выпуском инновационной продукции: суспензий, порошков и противомаститных шприцов. Технологический процесс организован в стерильной чистоте.

Беларусь и Россия запустят совместный выпуск ветлекарств – показываем, как их производят-4

Вячеслав Пахомов, аппаратчик приготовления стерильных растворов предприятия по производству ветпрепаратов:
Вне зависимости от того, для кого приготавливаются эти лекарственные средства: собачки, кошечки, курочки и для людей соблюдаются точно такие же требования. Это работа очень ответственная. К ней надо подходить, полностью соблюдая все стандартные операционные процедуры.

Беларусь и Россия запустят совместный выпуск ветлекарств – показываем, как их производят-7

Новый цех позволит более чем на 40 % нарастить выпуск ветеринарных средств для лечения инфекционных заболеваний. Лекарства обладают высокой терапевтической эффективностью, половина из них не имеет аналогов.

В чем преимущество новых лекарств перед зарубежными аналогами? Смотрите в видео.

Беларусь и Россия запустят совместный выпуск ветлекарств – показываем, как их производят-10

Илья Курганов, директор предприятия по производству ветпрепаратов:
Практически 97 % это экспортная составляющая, то, что мы экспортируем в Российскую Федерацию, страны СНГ, Китай, Сингапур, Голландию. Порядка 80 % наших лекарственных средств именно импортозамещающая продукция, в том числе и наши собственные разработки.

Беларусь и Россия запустят совместный выпуск ветлекарств – показываем, как их производят-13

В перспективе еще один инновационный проект. Цех по производству гранулированных порошков возведут к концу 2025 года. Инициатива финансово поддержана государством. СЭЗ «Витебск» уже выделила земельный участок для новостройки.

# Беларусь-Россия # общество # Александра Ходюкова # Фотофакт

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