Президент Беларуси утвердил план подготовки законопроектов на 2024 год

Некоторые из них принципиально новые: это Кодекс о здравоохранении, проекты законов «О потребительском кредите», «О риелторской деятельности» и другие. Остальные же законопроекты предусматривают корректировку действующего законодательства. Кроме того, планом предусматривается разработка двух указов Президента и завершение работы над концепцией Экологического кодекса.