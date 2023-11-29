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Президент Беларуси утвердил план подготовки законопроектов на 2024 год

29 ноября 2023 16:44
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Новости Беларуси. 2024-й станет годом плодотворной работы для белорусских парламентариев. Президент утвердил план подготовки 23-х законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси утвердил план подготовки законопроектов на 2024 год-1

Некоторые из них принципиально новые: это Кодекс о здравоохранении, проекты законов «О потребительском кредите», «О риелторской деятельности» и другие. Остальные же законопроекты предусматривают корректировку действующего законодательства. Кроме того, планом предусматривается разработка двух указов Президента и завершение работы над концепцией Экологического кодекса.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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