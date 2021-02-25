Она поборола эпилепсию и стала успешным менеджером. Реальная история минчанки

Как минчанка поборола эпилепсию и стала успешным менеджером, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Юлия Павельева:

Элька у нас такая, это самый, на мой взгляд, душевный человек. У нее большая душа, большое сердце. Она очень тепло отзывается, всегда помогает. Сколько бы мы с ней где ни находились, это всегда позитив.

Трем подругам всегда есть о чем поговорить, в их компании легко и комфортно. У них много самых разных историй и забавных случаев. Эти девушки частенько ездят на дачу, ходят в лес и на рыбалку, а также завсегдатаи столичных кафе и клубов. Казалось бы, что может помешать их планам? Правильно – ничего.

Ольга Шамаль:

При мне приступ у Эли случился один раз за все время, она, наоборот, молодец, берет себя в руки, живет и не обращает внимания на свою болезнь. Юлия Павельева:

Был приступ на моих глазах, было очень страшно. Но после этого я стала трепетнее относиться к ней. Самое главное, что она себя видит и позиционирует как здоровый, сильный и живой, яркий человек. Эля живет, наверное, более ярко, чем обычные люди.

Эпилепсия. По статистике, 1 % наших соотечественников живет с этим диагнозом, среди них 17 тысяч детей и подростков. Далеко не всем из них удается вернуться к полноценной жизни. Чего не скажешь о нашей героине. В свои 27 лет ей пришлось пройти через многое. Сегодня Элина Крупская – не просто дипломированный специалист, но и грамотный руководитель и генератор идей, арт-директор крупной танцевальной студии и организатор таких масштабных мероприятий, как «Global Weekend». Талантливый менеджер и пиарщик поделилась своей новой задумкой.

Элина Крупская, организатор мероприятий, основатель академии талантов:

У нас везде все стандартно: если ты занимаешься хореографией, то ты занимаешься хореографией, если актерским мастерством – значит, актерским мастерством. У детей нет дальнейшего развития. Они не знают, к чему им идти и как.

Поэтому наша героиня предлагает совершенно иной подход к дополнительному образованию. Опыт воспитания будущих артистов сцены Элина переняла у петербургских коллег. В соседней стране к развитию талантов относятся серьезно: ребята там не просто учатся, но и живут. Переложить все это на белорусские реалии было непросто, но для этой целеустремленной девушки, кажется, нет невыполнимых задач. Элина Крупская:

Дети будут заниматься углубленно актерским мастерством, постановкой сценической речи, сценическим движениям, хореографией, гимнастикой – стритовые направления, классический, современный и эстрадный танец.

Анна Сушкова, корреспондент:

То есть это артисты в полноценном понимании этого слова? Элина Крупская:

Да. Анна Сушкова:

А куда потом будут дети поступать? Элина Крупская:

На данный момент у меня идут переговоры с университетами Республики Беларуси, чтобы для наших детей были какие-то льготы при поступлении. Самое главный бонус для моих детей, что я беру кураторов из других стран. В своем детстве Элина занималась восточными танцами, выступала в белорусском ансамбле «Жалейка» от Фрунзенского района, училась в классе с художественным уклоном и углубленно изучала английский. Казалось бы, обычный столичный подросток, если бы в детстве нашей героине врачи не вынесли суровый вердикт.

Элина Крупская:

Я родилась самым здоровым ребенком. У меня было потрясающее зрение, я была активной, позитивной, делала и пакости, как любой другой ребенок, с чем мои родители справлялись. Но когда мне исполнилось восемь лет, в мою семью пришел вирусный энцефалит, при котором у меня поднялась очень высокая температура, при ней спровоцировался первый приступ, он был у меня две секунды. Приступы были два раза в год с периодичностью полгода. Было страшно, но никогда родители на этом не делали акцент. Потом у меня приступы увеличились, дошло до того, что у меня приступы были раз в четыре дня.

Заболевание разделило жизнь на до и после. Когда Эля была маленькой, родители не говорили, что с ней происходит. Позже, в седьмом классе, девочка столкнулась с большими трудностями. Далеко не все были готовы понять и принять ребенка с особенностями. Элина Крупская:

В седьмом классе, до сих пор помню, это был урок математики, когда мне одноклассница рассказывала, как правильно решать задачу, потому что я перед этим болела. А у нас очень был крутой педагог по математике, за что ей огромное спасибо. Она, если ты болеешь и пропустил много тем, всегда садила деток рядышком, чтобы дети друг другу рассказали на своем языке, и у нас благодаря ей в классе ниже семерки не было ни у кого. И во время того, как мне одноклассница рассказывала, как решать задачу, у меня случился приступ перед всем классом.

«Дети очень жестоки» – до сих пор вспоминает Эля тот момент со слезами на глазах. Впоследствии из-за этого эпизода ей даже придется поменять школу. Тогда мать и отец поддержали дочь, и в тот же вечер на семейном совете было решено отправить девочку за город – пожить у родственников в тишине и сельской идиллии. Элина Крупская:

Я восьмой класс отучилась в Борисовском районе, в деревне. Анна Сушкова:

Тебе помог тот год? Элина Крупская:

Да, морально помог в том плане, что у нас в классе было семь человек, и дети, которые учатся в деревне, очень добрые, они совершенно по-другому видят жизнь. Мы, минчане, в том числе и я, немного привыкли к пафосу. На каникулах мы должны были обязательно, это больше к весне и лету относится, пройти практику, при которой мы должны были морковку и картошку сажать, чтобы школьная столовая, которая находится в деревне, могла для нас делать салатики. Дети сами эти продукты выращивали.

Веселились, бегали, бросались бураками – так незаметно пролетали деревенские будни. Но год подходил к концу, и в столице Элю ждали самые дорогие для нее люди. Элина Крупская:

Родители всегда позволяли мне делать многое. Они не делали запретов, был и кнут, и пряник в моем отношении. Мама всегда меня присоединяла к каким-то своим дополнительным проектам. Папа меня всегда в детстве брал в гараж. Он едет машину ремонтировать, он берет с собой дочь, где дочь может пошпаклевать машину. Понятно, что я могла где-то накосячить, папа за мной переделывал, но никогда мне не сказал об этом.

Растить, как обычного ребенка. Родители не давали Элиной болезни преимуществ. И со временем это принесло свои плоды: способная ученица поступила в Белорусский университет культуры и искусств на специальность «менеджер международных культурных связей». Но прежде девушка окончила старшие классы в новой для себя школе. И хотя два общеобразовательных учебных заведения: №7 и №126 – буквально разделяет стадион, разница для нашей героини стала колоссальной.

Элина Крупская:

Я пошла в 126 школу обучаться. На моем пути встретился потрясающий директор школы – Ковалевская Мария Федоровна. Это человек, какой бы она ни была, она где-то суровая, очень сильно меня поддерживала.

Эти стены хранят немало теплых и приятных моментов, от которых на лице появляется улыбка. Сегодня Элина Крупская – не просто успешный менеджер, но и человек, который поборол эпилепсию. Сетует девушка только об одном, что не может сесть за руль авто. Впрочем, это единственное напоминание о прошлом диагнозе. Так что теперь и мы знаем, что ничего невозможного нет.