Игорь Луцкий: акцент уделён интернет-вещанию, работе в социальных сетях. Особое внимание – работе пресс-служб

Новости Беларуси. 2020-й позволил белорусской журналистике раскрыться во всей красе. 25 февраля это констатировали в Министерстве информации, где подвели итоги медиагода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К разговору подключились не только работники отрасли. На онлайн-связи были представители регионов и других ведомств. Информационный суверенитет – тема номер один. Акцент сделан на интернет-вещании, работе в соцсетях, телевидении, печатных СМИ. События августа 2020 года показали, что у нас есть все для того, чтобы выстоять в непростое время. Количество просмотров и цитируемость не дадут соврать: телевидение – один из мощных ресурсов. И, кстати, аудиовизуальные СМИ сполна выполнили задачу, поставленную на предыдущей коллегии. На экранах доля отечественного контента – не менее 30 %. Но важен и сам продукт. А потому неизменным остается тренд на инновации.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Год действительно был непростой, и на сегодняшней коллегии мы обсудим, скорее, информационные проблемы, проблемы информационного суверенитета. Немножко, может быть, в сторону отойдут вопросы, которые традиционно рассматривались на коллегии итоговой Мининформа: издательская деятельность, полиграфическая. Акцент будет уделен интернет-вещанию, работе в социальных сетях, мессенджерах. Особое внимание мы будем уделять работе пресс-служб – указ 65-й никто не отменял. Но, на наш взгляд, министерство не может быть PR-службой других отраслей. Этим должны заниматься внутри отраслей, внутри министерств, внутри ведомств. Там достаточно большая армия сотрудников. Мы видим в этом направлении некоторые недоработки, и сегодня об этом тоже будем говорить.