Александр Вольфович назначен уполномоченным представителем Президента Беларуси в Гродненской области

Новости Беларуси. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назначен уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Шейман освобожден от выполнения соответствующих обязанностей. Такое распоряжение 21 июля подписал Александр Лукашенко.

Кроме того, Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области. Однако в связи с его недавним назначением на новую должность управляющего делами Президента Беларуси, распоряжением откорректирован соответствующий пункт.