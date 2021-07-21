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Александр Вольфович назначен уполномоченным представителем Президента Беларуси в Гродненской области

21 июля 2021 19:44
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Новости Беларуси. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назначен уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Шейман освобожден от выполнения соответствующих обязанностей. Такое распоряжение 21 июля подписал Александр Лукашенко.

Кроме того, Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области. Однако в связи с его недавним назначением на новую должность управляющего делами Президента Беларуси, распоряжением откорректирован соответствующий пункт.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Виктор Шейман # Валерий Иванов

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