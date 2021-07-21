7 дней и тысячи километров пути. Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» прибыл на конечную станцию

Новости Беларуси. Семь дней, восемь городов и около 2 000 километров железнодорожного пути. В Минске 21 июля встретили молодежный поезд «Беларусь. Молодежь. Единство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники акции прибыли из Марьиной Горки. Там они возложили цветы к мемориалу в историко-культурном комплексе «Аллея воинской славы». Специально для гостей военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения провели экскурсию. Минск – конечная станция в маршруте участников. Здесь, в студенческой деревне, молодых людей ожидает вечерняя программа «По следам II Европейских игр».

Сергей Шмарловский, главный специалист управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:

Завтра утром ребята посетят крупные промышленные предприятия столицы, познакомятся с такими крупными холдингами, как «Коммунарка», Минский тракторный завод. И, конечно же, главным событием этого дня станет завершение проекта на площади Государственного флага Республики Беларусь.

По всему маршруту везли полотнище государственного флага Беларуси. Его развернули в таких значимых объектах, как Спасо-Евфросиниевский монастырь, Национальный парк «Припятский», Брестская крепость.