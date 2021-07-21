«Благодаря минимум трём вещам». Александр Лукашенко назвал причины и условия нелегальной миграции

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы сказал – факты на стол, что мы способствуем нелегальной миграции граждан третьих стран в Литву. Никто нам такие факты, что мы поощряем или способствуем этой миграции, на стол не положил. То, что через территорию Беларуси нелегальная миграция осуществляется в соседние страны Запада – это правда. Подобные мероприятия могут осуществиться благодаря минимум трем вещам. Налицо должны быть три фактора как минимум. Первое – должны быть люди, которые хотят уехать из какой-то страны в другую страну. Таких людей предостаточно в мире, особенно на Ближнем Востоке и в Азии. Второй фактор – должны быть люди-проводники, которые возьмут этих людей и постараются доставить туда, куда они хотят. У этих людей, людей второго фактора, должен быть интерес, они просто так ничего делать не будут. И этот интерес есть – финансовый. Мигранты за это им платят. И такие люди в мире есть, возможно, и в Беларуси, их надо найти и по закону предъявить им претензии. И третий фактор – там, куда хотят проникнуть эти мигранты, должны быть заинтересованные люди, чтобы их на границе взять и доставить в страну назначения. И у людей третьего фактора тоже должен быть интерес, в противном случае, они не будут их брать на границе и отвозить в Вильнюс, Варшаву или же Берлин. Это тоже финансовый интерес.