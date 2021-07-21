«Благодаря минимум трём вещам». Александр Лукашенко назвал причины и условия нелегальной миграции
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 июля дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Вот его фрагмент.
Имад аль-Атраш, главный редактор новостей телеканала Sky News Arabia (ОАЭ):
Есть обвинения в адрес Беларуси, что она способствует нелегальной миграции в Европу. Могли бы вы это прокомментировать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бы сказал – факты на стол, что мы способствуем нелегальной миграции граждан третьих стран в Литву. Никто нам такие факты, что мы поощряем или способствуем этой миграции, на стол не положил. То, что через территорию Беларуси нелегальная миграция осуществляется в соседние страны Запада – это правда. Подобные мероприятия могут осуществиться благодаря минимум трем вещам. Налицо должны быть три фактора как минимум. Первое – должны быть люди, которые хотят уехать из какой-то страны в другую страну. Таких людей предостаточно в мире, особенно на Ближнем Востоке и в Азии. Второй фактор – должны быть люди-проводники, которые возьмут этих людей и постараются доставить туда, куда они хотят. У этих людей, людей второго фактора, должен быть интерес, они просто так ничего делать не будут. И этот интерес есть – финансовый. Мигранты за это им платят. И такие люди в мире есть, возможно, и в Беларуси, их надо найти и по закону предъявить им претензии. И третий фактор – там, куда хотят проникнуть эти мигранты, должны быть заинтересованные люди, чтобы их на границе взять и доставить в страну назначения. И у людей третьего фактора тоже должен быть интерес, в противном случае, они не будут их брать на границе и отвозить в Вильнюс, Варшаву или же Берлин. Это тоже финансовый интерес.
В связи с этим я бы литовцам, полякам, немцам или еще кому-то, Евросоюзу, который очень парится по этому поводу, посоветовал причины искать у себя, на своей территории, а потом уже упрекать нас. Слушайте, это транснациональная мафиозная структура, как торговля наркотиками, оружием, точно так – торговля мигрантами. Целые структуры созданы, допустим, по наркотикам, которые покупают где-то наркотики, провозят через территорию, допустим, из Афганистана, через Центральную Азию, Россию, Украину, Беларусь и поставляют на западный рынок. Точно так же и по миграции.
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