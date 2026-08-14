Повышение доли отечественных кондитерских изделий в розничном товарообороте, направления модернизации и другие вопросы рассмотрели в Минске. Глава правительства Александр Турчин посетил кондитерскую фабрику «Коммунарка» и оценил развитие отечественной кондитерской отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за первое полугодие 2026 года в Беларуси произведено порядка 80 тысяч тонн кондитерских изделий. География поставок насчитывает свыше 16 стран. В ассортименте около 1,5 тысячи наименований сладкой продукции. Процесс модернизации на предприятиях идет непрерывно, запланировано проведение мероприятий по установке новых линий и совершенствованию существующих с общим объемом финансирования более 160 миллионов рублей.

Кондитерская отрасль страны – это шесть крупных организаций концерна «Белгоспищепром» и около 200 предприятий областных хлебпромов. Премьер-министром поставлена задача ускорить сроки реализации текущих проектов, а до конца года сформировать перечень стратегических проектов по выпуску линейки конкурентоспособной продукции. Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Кондитерский рынок год к году не сильно изменяется с точки зрения объемов потребления продукции и составляет порядка 200 тысяч тонн изделий в год. Расширять ассортимент, безусловно, планируется, но планируется за счет вкусоароматических изменений, за счет изменения дизайна внешнего состава.