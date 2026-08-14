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Новости по тегу #Александр Нечай

Александр Турчин посетил кондитерскую фабрику «Коммунарка»
14 августа 2026 17:30

Александр Турчин посетил кондитерскую фабрику «Коммунарка»

Лукашенко: «Хочешь угостить? Это чудо!» Президент оценил отечественные товары
25 января 2026 18:58

Лукашенко: «Хочешь угостить? Это чудо!» Президент оценил отечественные товары

В Минске открылся большой фирменный магазин «Слодыч»
15 декабря 2023 20:06

В Минске открылся большой фирменный магазин «Слодыч»

Александр Субботин на открытии кондитерской линии в Ивенце: даём вторую жизнь известным ещё с советских пор брендам
01 июля 2021 19:54

Александр Субботин на открытии кондитерской линии в Ивенце: даём вторую жизнь известным ещё с советских пор брендам