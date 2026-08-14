Новости по тегу #Александр Нечай

Премьер-министр оценил развитие отечественной кондитерской отрасли.
На неделе 12 отечественных продуктов получили особый знак – Государственный знак качества. Лучшим из лучших его вручал лично Президент. Глава государства также оценил уровень продукции. Вердикт: все можем, если захотим. А надо не то что хорошо, а на голову выше, чем у конкурентов.
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