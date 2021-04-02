Александр Турчин: мы должны попытаться достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Я считаю, что мы должны по крайней мере попытаться достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях и простым человеческим языком – о любви, о сострадании, о счастье. Сегодня на этой выставке на самом деле очень приятно удивлен – нашей молодежью, теми проектами, которые они делают, их искренности в реализации этих проектов. Я думаю, что, глядя на нашу молодежь, есть ощущение, что у нашей страны будет очень хорошее будущее.