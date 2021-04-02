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Александр Турчин: мы должны попытаться достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях

02 апреля 2021 14:34
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Новости Беларуси. Воспитание духовности на основе православных традиций. Важную тему обсудили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин: мы должны попытаться достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях-1

На встречу пригласили более 100 человек – руководство области, преподавателей и учащихся, а также представителей приходов Белорусской православной церкви. Благодаря такому составу с первых минут получился по-настоящему живой диалог.

Александр Турчин: мы должны попытаться достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях-4

Обсуждали вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, подготовку преподавателей, интеграцию религии в информационные технологии.

Митрополит Вениамин: «Доброе, хорошее не так легко входит в нашу жизнь, потому что требует трудов, усилий, забот»

Александр Турчин: мы должны попытаться достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях-7

Особое внимание – формированию четкой гражданской позиции и правильных жизненных ориентиров.

Александр Турчин: мы должны попытаться достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях-10

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Я считаю, что мы должны по крайней мере попытаться достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях и простым человеческим языком – о любви, о сострадании, о счастье. Сегодня на этой выставке на самом деле очень приятно удивлен – нашей молодежью, теми проектами, которые они делают, их искренности в реализации этих проектов. Я думаю, что, глядя на нашу молодежь, есть ощущение, что у нашей страны будет очень хорошее будущее.

# Православные в Беларуси # общество # Александр Турчин # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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