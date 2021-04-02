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Оффшорные фирмы и крупные дивиденды. В Минске продолжается суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

02 апреля 2021 14:02
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Новости Беларуси. Оффшорные фирмы и нешуточные дивиденды: в суде Московского района продолжается суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Напомним подробности крупной коррупционной схемы. На скамье подсудимых экс-председатель правления банка, шесть его заместителей и бывший бизнес-партнер. Детали нашумевшего преступления раскрывают сами фигуранты.  

Оффшорные фирмы и крупные дивиденды. В Минске продолжается суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка-1

2 апреля допрашивали Сергея Шабана. С его слов, в 2008-м глава банка предложил ему дистанционно открыть компанию за рубежом. Владельцу новоиспеченного предприятия полагалось 10 % от прибыли, размеры которой никем не ограничивались. «Откаты» поступали регулярно. За все время Сергей Шабан получил свыше 340 тысяч долларов и 12 тысяч евро. Обвиняемый вину в получении крупной взятки признал и полностью возместил всю сумму.  

# Коррупция # общество # Виктор Бабарико # Сергей Шабан # Фотофакт

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