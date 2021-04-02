Оффшорные фирмы и крупные дивиденды. В Минске продолжается суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

2 апреля допрашивали Сергея Шабана. С его слов, в 2008-м глава банка предложил ему дистанционно открыть компанию за рубежом. Владельцу новоиспеченного предприятия полагалось 10 % от прибыли, размеры которой никем не ограничивались. «Откаты» поступали регулярно. За все время Сергей Шабан получил свыше 340 тысяч долларов и 12 тысяч евро. Обвиняемый вину в получении крупной взятки признал и полностью возместил всю сумму.