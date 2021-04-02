Договорились скоординировать шаги на многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ. Заседание СМИД СНГ прошло в Москве

Новости Беларуси. О необходимости извлечь уроки из событий на пространстве СНГ заявил министр иностранных дел Беларуси по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества, которое состоялось 2 апреля в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы внешнеполитических ведомств общались в очном формате, что для ковидных времен редкость. Но 2021 год юбилейный для содружества – 30 лет с момента создания. К тому же за последнее время накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения с глазу на глаз. Например, ситуация в регионе, проблемы безопасности и координация действий на внешнеполитической арене.

Полтора года назад была разработана соответствующая программа для министерств иностранных дел. Время показало ее эффективность. Сегодня глава белорусского МИД предположил, что такой опыт мог бы оказаться полезным и для других ведомств. К слову, 2021-й – год председательства Беларуси в СНГ. Первые месяцы работы получили высокую оценку со стороны партнеров.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: В повестку заседания Совета министров иностранных дел вошел важный для всех стран СНГ вопрос укрепления партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ. Беларусь принимает действенное участие в разработке и обсуждении иных тем, рассмотренных на сегодняшнем мероприятии, таких как заявление в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны, укрепление безопасности и правопорядка, противодействие легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы сегодня договорились скоординировать наши шаги на различных многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ и другие форматы. Мы сегодня одобрили также проект договора о противодействии отмыванию преступных доходов, противодействию финансированию терроризма, противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения. Приняли ряд решений в военной, гуманитарной сферах, включая сотрудничество в сфере молодежных обменов, туризма и физической культуры и спорта.

В следующий раз заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет осенью в Минске.