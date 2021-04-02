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Договорились скоординировать шаги на многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ. Заседание СМИД СНГ прошло в Москве

02 апреля 2021 13:47
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Новости Беларуси. О необходимости извлечь уроки из событий на пространстве СНГ заявил министр иностранных дел Беларуси по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества, которое состоялось 2 апреля в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договорились скоординировать шаги на многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ. Заседание СМИД СНГ прошло в Москве-1

Главы внешнеполитических ведомств общались в очном формате, что для ковидных времен редкость. Но 2021 год юбилейный для содружества – 30 лет с момента создания. К тому же за последнее время накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения с глазу на глаз. Например, ситуация в регионе, проблемы безопасности и координация действий на внешнеполитической арене.  

Договорились скоординировать шаги на многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ. Заседание СМИД СНГ прошло в Москве-4

Полтора года назад была разработана соответствующая программа для министерств иностранных дел. Время показало ее эффективность. Сегодня глава белорусского МИД предположил, что такой опыт мог бы оказаться полезным и для других ведомств. К слову, 2021-й – год председательства Беларуси в СНГ. Первые месяцы работы получили высокую оценку со стороны партнеров.  

Договорились скоординировать шаги на многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ. Заседание СМИД СНГ прошло в Москве-7

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
В повестку заседания Совета министров иностранных дел вошел важный для всех стран СНГ вопрос укрепления партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ. Беларусь принимает действенное участие в разработке и обсуждении иных тем, рассмотренных на сегодняшнем мероприятии, таких как заявление в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны, укрепление безопасности и правопорядка, противодействие легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем.  

Договорились скоординировать шаги на многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ. Заседание СМИД СНГ прошло в Москве-10

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Мы сегодня договорились скоординировать наши шаги на различных многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ и другие форматы. Мы сегодня одобрили также проект договора о противодействии отмыванию преступных доходов, противодействию финансированию терроризма, противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения. Приняли ряд решений в военной, гуманитарной сферах, включая сотрудничество в сфере молодежных обменов, туризма и физической культуры и спорта.  

В следующий раз заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет осенью в Минске. 

# Союзное государство # общество # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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