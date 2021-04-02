«Мы сегодня видим чистые улицы, ухоженные тротуары». Лучших работников ЖКХ поздравили в Заводском районе

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Мы сегодня видим чистые улицы, ухоженные тротуары, мы сегодня видим зеленые насаждения. Благодаря труду вот этих людей они сегодня появляются в нашем городе. И те традиции, которые были заложены ранее, поддерживаются. Система жилищно-коммунального хозяйства Заводского района имеет сегодня очень серьезный фундамент, во многом благодаря тем руководителям, которые ранее возглавляли жилищно-коммунальное предприятие нашего Заводского района. Вдвойне нас дисциплинирует еще и то, что проспект Партизанский – это основная магистральная улица, это въезд в город с Могилевского шоссе. И многие гости, приезжая в Минск впервые, дают оценку городу по нашему Заводскому району.