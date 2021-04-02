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«Мы сегодня видим чистые улицы, ухоженные тротуары». Лучших работников ЖКХ поздравили в Заводском районе

02 апреля 2021 13:44
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Новости Беларуси. Чистые улицы и красивые дома – их заслуга. Работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания поздравили в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы сегодня видим чистые улицы, ухоженные тротуары». Лучших работников ЖКХ поздравили в Заводском районе-1

Профессиональный праздник специалисты ЖКХ отметили 28 марта.

Благодаря труду коммунальщиков в 2020 году Заводской район достиг высоких показателей по капитальному ремонту жилья, дорог и благоустройству. Лучших представителей сферы отметили благодарностями и подарками.

«Мы сегодня видим чистые улицы, ухоженные тротуары». Лучших работников ЖКХ поздравили в Заводском районе-4

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Мы сегодня видим чистые улицы, ухоженные тротуары, мы сегодня видим зеленые насаждения. Благодаря труду вот этих людей они сегодня появляются в нашем городе. И те традиции, которые были заложены ранее, поддерживаются. Система жилищно-коммунального хозяйства Заводского района имеет сегодня очень серьезный фундамент, во многом благодаря тем руководителям, которые ранее возглавляли жилищно-коммунальное предприятие нашего Заводского района. Вдвойне нас дисциплинирует еще и то, что проспект Партизанский – это основная магистральная улица, это въезд в город с Могилевского шоссе. И многие гости, приезжая в Минск впервые, дают оценку городу по нашему Заводскому району.

«Мы сегодня видим чистые улицы, ухоженные тротуары». Лучших работников ЖКХ поздравили в Заводском районе-7

Символично, что праздник совпал с самой активной порой для работников ЖКХ. В Минске вовсю идет месяц благоустройства. Задействованы тысячи коммунальщиков. Присоединиться к озеленению столицы приглашают и минчан. Можно принять участие в субботниках или организоваться с соседями и друзьями в своем дворе, парке или сквере.

Очередной субботник пройдет 3 апреля во всех районах.

# ЖКХ # общество # Сергей Масляк # Фотофакт

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