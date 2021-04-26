Александр Шумилин: «В рамках государственных программ по преодолению последствий на Чернобыльской АЭС было запатентовано более 70 разработок»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям, рассказал об изобретениях, которые были созданы для преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ольга Коршун, ведущая:

Мы затронули такую важную тему, как здоровье человека и влияние окружающей среды на здоровье человека. В 2021 году отмечаем скорбный юбилей. 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Она очень сильно затронула и белорусов, и белорусские земли. И сегодня, и раньше мы исследовали последствия этой катастрофы, пытались понять, как нам выйти из этой ситуации. Это в свою очередь породило целое новое движение в науке. В этом плане были ли какие-то патенты? Что сейчас происходит в этой сфере?

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Несомненно, за эти годы мы больше начали понимать воздействие радиации на живые организмы, на растения, научились защищать себя. В рамках государственных программ по преодолению последствий на Чернобыльской АЭС было запатентовано более 70 разработок. Наиболее интересная из них – это, например, системы абсорбирования либо фильтрации молока. Соответствующие фильтрующие элементы позволяют исключить наличие в молоке радионуклидов. То есть вот одна из технологий. Ольга Коршун:

То есть молоко, которое поступает из тех районов, абсолютно чистое? Александр Шумилин:

Да. Оно исследуется. Сегодня уже появились новые технологии. Первое – очистка этого молока, надо было разработать, чтобы убрать радиоактивное загрязнение из самого продукта. Второе направление, которое мы сегодня больше используем, мы уже даем соответствующие добавки к кормам животных, которые в принципе исключают накапливание в молоке радионуклидов. То есть в самом молоке изначально, когда используются эти добавки, значительно снижается концентрация нуклидов. Равно, как и в мясе. Животные могут пастись и быть на загрязненной почве, но за счет добавок они просто не будут накапливать ни в молоке, ни в мясе радионуклиды. Эти технологии запатентованы, используются. Конечно, система дозиметрического контроля. У нас был сделан целый ряд различных систем и приборов дозиметрического контроля. Притом они известны во всем мире. Наша АЭС, это разработки БГУ уже, будет использовать в том числе системы контроля за загрязнением. Это и программные продукты белорусского производства, в том числе БГУ и нашей Академии наук.

Ольга Коршун:

Я знаю, что даже Япония у нас что-то покупала. Александр Шумилин:

Да, когда возникла ситуация на Фукусиме, аналогичная авария, Япония импортировала очень много наших приборов дозиметрического контроля. Всегда казалось, что белорусы и по цене, и по качеству производят лучшую продукцию. Мы привыкли, что это мы обычно японское оборудование покупаем. А здесь японцы достаточно много покупали наших дозиметров. Ольга Коршун:

Составьте, пожалуйста, портрет среднестатистического изобретателя. Кто это?