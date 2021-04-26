Александр Шумилин: «В рамках государственных программ по преодолению последствий на Чернобыльской АЭС было запатентовано более 70 разработок»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям, рассказал об изобретениях, которые были созданы для преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Ольга Коршун, ведущая:
Мы затронули такую важную тему, как здоровье человека и влияние окружающей среды на здоровье человека. В 2021 году отмечаем скорбный юбилей. 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Она очень сильно затронула и белорусов, и белорусские земли. И сегодня, и раньше мы исследовали последствия этой катастрофы, пытались понять, как нам выйти из этой ситуации. Это в свою очередь породило целое новое движение в науке. В этом плане были ли какие-то патенты? Что сейчас происходит в этой сфере?
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Несомненно, за эти годы мы больше начали понимать воздействие радиации на живые организмы, на растения, научились защищать себя. В рамках государственных программ по преодолению последствий на Чернобыльской АЭС было запатентовано более 70 разработок. Наиболее интересная из них – это, например, системы абсорбирования либо фильтрации молока. Соответствующие фильтрующие элементы позволяют исключить наличие в молоке радионуклидов. То есть вот одна из технологий.
Ольга Коршун:
То есть молоко, которое поступает из тех районов, абсолютно чистое?
Александр Шумилин:
Да. Оно исследуется. Сегодня уже появились новые технологии. Первое – очистка этого молока, надо было разработать, чтобы убрать радиоактивное загрязнение из самого продукта. Второе направление, которое мы сегодня больше используем, мы уже даем соответствующие добавки к кормам животных, которые в принципе исключают накапливание в молоке радионуклидов. То есть в самом молоке изначально, когда используются эти добавки, значительно снижается концентрация нуклидов. Равно, как и в мясе. Животные могут пастись и быть на загрязненной почве, но за счет добавок они просто не будут накапливать ни в молоке, ни в мясе радионуклиды. Эти технологии запатентованы, используются. Конечно, система дозиметрического контроля. У нас был сделан целый ряд различных систем и приборов дозиметрического контроля. Притом они известны во всем мире. Наша АЭС, это разработки БГУ уже, будет использовать в том числе системы контроля за загрязнением. Это и программные продукты белорусского производства, в том числе БГУ и нашей Академии наук.
Ольга Коршун:
Я знаю, что даже Япония у нас что-то покупала.
Александр Шумилин:
Да, когда возникла ситуация на Фукусиме, аналогичная авария, Япония импортировала очень много наших приборов дозиметрического контроля. Всегда казалось, что белорусы и по цене, и по качеству производят лучшую продукцию. Мы привыкли, что это мы обычно японское оборудование покупаем. А здесь японцы достаточно много покупали наших дозиметров.
Ольга Коршун:
Составьте, пожалуйста, портрет среднестатистического изобретателя. Кто это?
Александр Шумилин:
У человека первая ассоциация, что изобретатель – это человек. Несомненно, очень сложно отделить изобретение от его носителя, потому что пока не создали искусственный интеллект, всю интеллектуальную собственность создает человек. Но вообще у нас больше патентуют научные организации (60 %). Интеллектуальный продукт создает человек, а права, как правило, так как оно создано в научной организации, за государственные деньги с использованием оборудования, принадлежащего организации, то патент выдается и закрепляется интеллектуальная собственность за данной организацией.
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