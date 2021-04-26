Какие памятные мероприятия пройдут в Минске в 35-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС?

Новости Беларуси. 26 апреля – 35-я годовщина самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко в годовщину аварии на ЧАЭС посещает Брагин

Суммарный ущерб от аварии на ЧАЭС для нашей страны оценивается в сотни миллиардов долларов, а с последствиями экологического бедствия Беларусь борется до сих пор. На реализацию государственных программ за эти годы потрачены колоссальные средства.