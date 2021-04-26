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Какие памятные мероприятия пройдут в Минске в 35-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС?

26 апреля 2021 07:46
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Новости Беларуси. 26 апреля – 35-я годовщина самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко в годовщину аварии на ЧАЭС посещает Брагин

Какие памятные мероприятия пройдут в Минске в 35-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС?-1

Суммарный ущерб от аварии на ЧАЭС для нашей страны оценивается в сотни миллиардов долларов, а с последствиями экологического бедствия Беларусь борется до сих пор. На реализацию государственных программ за эти годы потрачены колоссальные средства.

Какие памятные мероприятия пройдут в Минске в 35-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС?-4

В память о ликвидаторах, которые в день катастрофы первыми приняли на себя удар, сегодня по всей стране пройдут траурные митинги. Так, в минском парке Дружбы народов состоится церемония возложения корзин с цветами к памятным знакам. Подвиг погибших почтят минутой молчания.   

Какие памятные мероприятия пройдут в Минске в 35-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС?-7

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Фотофакт

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