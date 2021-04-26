Почему нельзя срывать первоцветы и как за это могут наказать?

Они появляются еще до того, как деревья укутываются листвой. Всего за пару недель успевают пройти весь жизненный цикл: вырасти, зацвести и увянуть под нежными лучами майского солнца. Первоцветы – яркие и долгожданные вестники весны.

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

Среди первых – это медуница. Там два вида цветочков: одни розово-сиреневые, другие фиолетовые. Некоторые ученые говорят, что если цветок розовый, там нектар есть, а когда он уже становится синим – нектара уже нет. Медуница – очень хороший медонос. У нас в Беларуси два вида медуницы, один из них охраняемый.

Следом за медуницей зацветает знаменитая печеночница или пролеска. В народе апрельское растение прозвали голубым подснежником. Наталья Лунина:

Мы выезжали в экспедиции по Беларуси и нашли печеночницу с нежно-розовыми, белыми цветками. Растет печеночница среди лещины, кустов ореха такими красивыми группками.

Еще одно удивительное зрелище – хрустальные бокальчики подснежника белого, которые буквально подсвечивают лес своей красотой. Анемона или ветреница дубравная – его второе имя. Они появляются на проталинках в апреле, иногда небольшие куртинки, но бывает как самый бескрайний ковер.

Наталья Лунина:

Практически одновременно с ней зацветает ветреница лютичная, у нее цветочки ярко-желтые. Потом один из самых красивых наших весенних цветков – сон-трава. Во время того, как бутончики появляются, его стебелечки и бутоны одеты в такую шелковистую шубку. Среди этих пушистиков вдруг раскрывается такой фиолетовый цветок. Сон-трава любит расти в сосниках, на полянках, среди крупных старых деревьев.

Ландыш, селезеночник, хохлатки, анемона лесная. В «братстве» первоцветов насчитывается более четырехсот видов, но время идет, а численность популяции весенних цветов стремительно падает. Многие из них уже занесены в Красную книгу по многим причинам. Одна из них – браконьерство. Каждый год любители наживы заставляют беззащитные растения участвовать в жестокой игре на выживание, забыв о главном: массовый сбор и торговля лесными букетами – серьезный удар по нашей природе.

Татьяна Шеменкова, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Статьей 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» самовольное изъятие, пересадка дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, также нарушение среды их произрастания запрещены. За данное нарушение предусмотрена Кодексом Республики Беларусь административная ответственность по статье 16.8. Черемша или лук медвежий – это вид, который относится в Красную книгу. Но при этом он неплохо растет в условиях частных домовладений и это садовая черемша, которая не подлежит охране, ее можно выращивать и продавать.

Срезая нежные весенние цветы, мы подвергаем их неминуемой гибели, ведь тем самым подрываем способность к дальнейшей вегетации растений. Такими темпами мы можем остаться без прекрасной белорусской дикорастущей флоры.