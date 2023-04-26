Александр Щекович о защите прав трудящихся: порядка 2 млн долларов вернули, которые не были выплачены либо незаконно удерживались

Социальные ориентиры, профессиональные цели и медицинские возможности как для пациентов, так и для самих врачей. Как в Минске воплощаются в жизнь государственные задачи по поддержке людей абсолютно во всех жизненных ситуациях? В программе «Большой город» на СТВ поговорили, чего ждать минчанам от социальных служб, профсоюзов и здравоохранения. Екатерина Забенько, СТВ:

Есть ли какие-то яркие примеры того, как профсоюзам удается отстаивать права трудящихся? И насколько часто приходится к этому прибегать?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Помощи оказывается много. Есть много дел, которые мы передаем в суд, помогаем составлять иски, где-то по охране труда. К сожалению, люди, которым мы помогаем, не всегда готовы выйти и об этом рассказать. Мы это понимаем. При восстановлении на работу, дальнейшие взаимоотношения с нанимателем. Но, в принципе, большие деньги возвращаются. В среднем по федерации, если мы берем в республике, порядка двух миллионов долларов вернули денег, которые либо не были выплачены, либо незаконно удерживались. Екатерина Забенько:

Это очень серьезная сумма. Александр Щекович:

Это премии, доплаты, выплаты, неправильное начисление зарплаты. С одной стороны, сумма большая, если мы разделим на людей. Но в любом случае это деньги, которые люди сегодня недополучили. Внимание охране труда. Выплаты в связи с получением травм. К сожалению, не все наниматели готовы сегодня действовать в рамках закона. Некое скрытие несчастных случаев. Мы понимаем, что травма, полученная сегодня, через какое-то время может совершенно по-другому проявиться. Мы работаем в том числе на эту профилактику. Как раз идет расследование сейчас несчастных случаев. В последние несколько лет очень существенно изменилось законодательство в области охраны труда. Конечно, огромная работа идет. Когда мы мониторим, смотрим за работой, это и охрана труда во время посевной, которая сейчас началась. Уже большая работа проводится. Это тепловой режим на предприятиях в зимний и летний периоды. Много работы направленно именно в эту часть. Конечно, коллективно-договорная работа, сегодня мало Конституции на предприятиях. Понимание нанимателем, что это такое и какие оно дает преимущества для работников, многим приходится объяснять.

Екатерина Забенько:

От активности отраслевого профсоюза многое ли зависит? Например, Минская городская организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения уже не первый год занимает первые места на различных конкурсах. Они реально молодцы, есть за что похвалить. Александр Щекович:

Что касается профсоюза здравоохранения, здесь два аспекта. Первый – работа самого отраслевого профсоюза. Второе – очень хорошее, четкое взаимодействие с социальным партнером, комитетом по здравоохранению Минска. Это два хороших партнера, которые понимают задачи, видят проблемы, все решают совместно. Это создание профсоюзных организаций в частном секторе экономики, если мы говорим про профсоюз здравоохранения. Он лидер у нас. Он буквально за 2 года создал 150 организаций, это 150 новых первичек, которые вошли в семью профсоюзов здравоохранения. Это оказание помощи медикам в тяжелый ковидный период. Сегодня расчеты и помощь, когда изменилась система оплаты труда. Показатели по всем направлениям – это социальное партнерство. Екатерина Забенько:

Я за цифры. Более 8 тысяч рублей на здравоохранение столичных медиков было направлено профсоюзом. Может, сумма и не такая большая, но я думаю, что людям было приятно. Это ощутимо для людей?

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Ощутимо. Любое участие профсоюзов в жизни практического здравоохранения чувствуется и дает свои плоды. Люди понимают, что они в любой момент могут обратиться за помощью. Профсоюзы полностью выполняют все функции. Не только как социальные партнеры, но и как друг здравоохранения. Екатерина Забенько:

Все ли люди могут рассчитывать, что если им понадобится помощь в том же оздоровлении, они могут куда-то обратиться, получить эту помощь, воспользоваться ею несколько раз за год?