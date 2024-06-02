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«Будет определённая изюминка». Что подготовили авиаторы к параду 3 июля – рассказал Леонид Давидович

02 июня 2024 16:58
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В понедельник, 27 июня, начались совместные летно-тактические учения с силами и средствами ВВС и войск ПВО Беларуси и России. Об этих маневрах, о ситуации в нашем небе и подготовке к параду 3 июля, мы поговорили с начальником авиации Леонидом Давидовичем в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
На повестке у нас 3 июля. Мы готовимся отмечать 80 лет со дня полного освобождения Беларуси. И традиционно в День Независимости парад, в котором принимают участие наши авиаторы. В этом году они тоже будут? Что готовят?

«Будет определённая изюминка». Что подготовили авиаторы к параду 3 июля – рассказал Леонид Давидович-1

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:
В воздушной части парада планируется участие, пролет всех типов наших самолетов и вертолетов, вся линейка фактически. Кроме того, планируется участие воздушных судов Российской Федерации. Будут определенные интересные моменты, будет определенная изюминка. Мы это увидим все 3 июля в ходе парада.

Полное интервью с начальником авиации читайте здесь.

# Авиация # Ольга Коршун # Леонид Давидович

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