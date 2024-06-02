«Будет определённая изюминка». Что подготовили авиаторы к параду 3 июля – рассказал Леонид Давидович

В понедельник, 27 июня, начались совместные летно-тактические учения с силами и средствами ВВС и войск ПВО Беларуси и России. Об этих маневрах, о ситуации в нашем небе и подготовке к параду 3 июля, мы поговорили с начальником авиации Леонидом Давидовичем в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

На повестке у нас 3 июля. Мы готовимся отмечать 80 лет со дня полного освобождения Беларуси. И традиционно в День Независимости парад, в котором принимают участие наши авиаторы. В этом году они тоже будут? Что готовят?