Александр Лукьянов: «Убеждён в том, что победила правда»

Новости Беларуси. Под ним дают клятву в верности себе и Родине, его поднимают в моменты ярких побед и приспускают, когда горюет вся страна. Он в космосе и на Эвересте – наш флаг. Он отражает суть страны, каждым элементом характеризуя тех, кто живет на этой земле, нас с вами, белорусов – наш герб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукьянов, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи:

Абсолютно убежден в том, что победила правда. Ведь за нашим символом, за нашим государственным флагом стоят наши деды и прадеды, за нашим гербом, за нашим гимном. Сегодня эта тематическая экспозиция возле площади, которая как раз таки описывает историю становления нашей государственной символики, как никогда ярко иллюстрирует, что поколение победителей, наша преемственность, поколение молодежи, которое следует за поколением победителей, должно чтить и более четко артикулировать свое уважение к государственным символам.