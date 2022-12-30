Александр Лукьянов: «Развал Советского Союза стал геополитической катастрофой прошлого века»

Новости Беларуси. 30 декабря исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геополитический исполин пережил несколько крупных войн и битву с оплотами капитализма на планете, долгие годы обеспечивал многополярный мир, стабильность и развитие входящих в его состав республик. 30 декабря исполняется 100 лет со дня образования СССР.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Поистине, развал Советского Союза стал геополитической катастрофой прошлого века. Результаты которой, к сожалению, мы наблюдаем сейчас. И в том числе вдоль южных границ нашей страны. От Югославии до многократных конфликтов, которые, безусловно, при потворстве Запада, с молчаливого согласия после развала такого серьезного геополитического центра стали, наверное, триггером той цепи войн, интервенций.