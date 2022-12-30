30 декабря исполняется 100 лет со дня образования СССР

Новости Беларуси. 30 декабря исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геополитический исполин пережил несколько крупных войн и битву с оплотами капитализма на планете, долгие годы обеспечивал многополярный мир, стабильность и развитие входящих в его состав республик. Именно наследие СССР и было фундаментом для построения независимой Беларуси. Столетие назад БССР стала одной из четырех советских республик, заключивших договор об образовании могучего государства, интерес к многогранному опыту которого не угасает в современном мире. Последствия развала огромной страны ощущаются по сей день.