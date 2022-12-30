«Индекс оливье» составили профсоюзы Беларуси. Изменилась ли за год цена новогоднего салата?

Новости Беларуси. У большинства белорусов близится к завершению заключительный рабочий день в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впереди предпраздничные хлопоты и большие выходные. По обыкновению их принято проводить хлебосольно.

Магазины столкнулись с наплывом покупателей. Повышенный спрос не означает повышенные цены. В стране они взяты на контроль. Торговые объекты находятся под пристальным выниманием не только представителей Комитета государственного контроля, активизировались и профсоюзы.

По их мониторингу составлен так называемый индекс оливье. Выяснилось, что приготовление самого популярного новогоднего салата обойдется дешевле всего жителям Гомельской области.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы посмотрели 107 районов нашей страны, это 224 магазина, по которым был сделан анализ. Мы увидели, что ряд продуктов подешевел. Это, в принципе, ряд круп, это кофе, чай, сливочное масло, растительное масло. На прежнем уровне остались молоко, творог, яйца. Незначительно подорожали сосиски, колбасы – ливерная колбаса в частности. В целом можно говорить о том, что, если брать овощи, которые входят в оба эти салата, и сравнивать с прошлым годом, несмотря на сезонный рост, цены достаточно серьезно снизились.