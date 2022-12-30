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«Индекс оливье» составили профсоюзы Беларуси. Изменилась ли за год цена новогоднего салата?

30 декабря 2022 12:27
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Новости Беларуси. У большинства белорусов близится к завершению заключительный рабочий день в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впереди предпраздничные хлопоты и большие выходные. По обыкновению их принято проводить хлебосольно.  

«Индекс оливье» составили профсоюзы Беларуси. Изменилась ли за год цена новогоднего салата?-1

Магазины столкнулись с наплывом покупателей. Повышенный спрос не означает повышенные цены. В стране они взяты на контроль. Торговые объекты находятся под пристальным выниманием не только представителей Комитета государственного контроля, активизировались и профсоюзы.  

«Индекс оливье» составили профсоюзы Беларуси. Изменилась ли за год цена новогоднего салата?-4

По их мониторингу составлен так называемый индекс оливье. Выяснилось, что приготовление самого популярного новогоднего салата обойдется дешевле всего жителям Гомельской области.  

«Индекс оливье» составили профсоюзы Беларуси. Изменилась ли за год цена новогоднего салата?-7

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:  
Мы посмотрели 107 районов нашей страны, это 224 магазина, по которым был сделан анализ. Мы увидели, что ряд продуктов подешевел. Это, в принципе, ряд круп, это кофе, чай, сливочное масло, растительное масло. На прежнем уровне остались молоко, творог, яйца. Незначительно подорожали сосиски, колбасы – ливерная колбаса в частности. В целом можно говорить о том, что, если брать овощи, которые входят в оба эти салата, и сравнивать с прошлым годом, несмотря на сезонный рост, цены достаточно серьезно снизились.  

«Индекс оливье» составили профсоюзы Беларуси. Изменилась ли за год цена новогоднего салата?-10

Ну а новый год принесет для белорусов прибавку к доходам. С января вырастут зарплаты бюджетников, минималка, социальные выплаты и пенсии.  

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Елена Манкевич # Фотофакт

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