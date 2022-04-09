Сделали подстаканники из эпоксидной смолы. Художник о преимуществах новомодного материала

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». – Посмотри, какая красота.

– Ой, это камень?

– А вот и не камень.

Ольга Галецкая, художник:

Здравствуйте. Это эпоксидная смола. Я художник, профессионально рисую эпоксидными смолами, а также чернилами.

– А подскажите, как такую красоту можно сделать своими руками? Ольга Галецкая:

Крайне легко. Могу вам показать.

– И что мы будем делать?

Ольга Галецкая:

А мы сегодня сделаем с вами подстаканники. Я предлагаю сделать вариант камня, например, мрамор. Либо в абсолютно любой цветовой гамме, у меня здесь все красители, и будем рисовать с вами на эпоксидной смоле густой вязкости. Будем работать со смолой. Смола состоит из двух частей: компонента А, непосредственно смолы, и компонента В – это отвердитель. Мы всегда начинаем заливать смолу в пропорциях 2:1, одна часть отвердителя на две части смолы. Я наливаю сейчас, ребята, 25 грамм отвердителя. Скажите, пожалуйста, даже 30 получилось, сколько мне нужно взять смолы?

– 60. Ольга Галецкая:

Все правильно. Мы умножаем на 2. Все крайне просто. Далее нам нужно размешать смолу обычным шпателем. Долго, где-то 3 минуты мы крайне тщательно перемешиваем. Изделия из эпоксидной смолы вошли в моду сравнительно недавно. Этот материал используют для создания бижутерии, посуды, предметов интерьера, и даже мебели.

Ольга Галецкая:

Да, вот долго-долго перемешиваем, прям по стеночкам стакана. Потому что, если плохо перемешать, бывали случаи трещин в подстаканнике, и оттуда капает смола. Да, а смола, к сожалению, не отмывается ни от одной из поверхностей.

– Ох, надо аккуратно.

– Тут не хватает домашнего миксера.

Ольга Галецкая:

Кстати, миксер в нашем деле не применяется по одной причине – будет очень много пузырьков, потому что смола действительно густая, она будет вся в пузырях, и не очень красивый эффект. Крайне важно капнуть до 25 % красящего вещества сюда, потому что смола может просто не застыть. Поэтому я капаю всего лишь 3 капли, тщательно перемешивая. Сейчас самый интересный процесс. Мы выливаем в тот стакан, в котором перемешивали смолу, последовательно наливаем белый цвет, наливаем коричневый.

– А они так не перемешаются? Ольга Галецкая:

А мы сейчас сделаем хитрый ход. Перламутровый, вот, отлично. И сейчас я шпателем нарисую восьмерочку. Этого будет вполне достаточно. И широкой полоской я выливаю в подстаканник.

– Со стороны кажется легко, но на самом деле все сложнее.

Ольга Галецкая:

Сейчас наши красители начнут расходиться, но вы наверняка уже видите, что что-то схожее с природным материалом у нас появилось – наподобие белого мрамора, камня. Эта техника подходит для рисования столов, например, нанесения на столешницу. Если необходимо нарисовать какие-то дополнительно прожилочки, я потом возьму более темный состав и проведу полоски сверху как бы. Видите, здесь уже какая-то структура. Это следует сделать, когда смола станет состояния карамели. Для этого нужно подождать минут 40. Через 40 минут она действительно будет похожа на карамель, твердая, а через сутки уже изделие можно будет доставать, но полностью застынет наше изделие, чтобы его можно было бросить, ударить, попытаться разбить – где-то через 72 часа. Сейчас ваша очередь. Ольга Галецкая:

Я знаю, что это очень долго, 72 часа, и крайне неудобно вас так долго томить. Я хочу от себя подарить свои камни.

– Ой, как красиво, спасибо.

– Класс.

Ольга Галецкая:

Они очень похожи с тем натуральным цветом, что вы сейчас сделали.

– Точно. Ольга Галецкая:

Эти подстаканники покрыты термосмолой, и можно ставить на них горячую чашечку, не бояться, что поцарапается. Не поцарапается, эта смола универсальна тем, что она не поцарапается и выдержит 220 градусов.