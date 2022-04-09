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Пиневич: работаем без выходных, чтобы мы не заметили каких-то проблем в обеспечении лекарствами

09 апреля 2022 14:00
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Новости Беларуси. Белорусам не стоит волноваться по поводу наличия лекарств в аптеках. 9 апреля это в очередной раз подтвердили Министерство здравоохранения и руководство «Белфармации». В стране способны удовлетворить любой потребительский спрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любые вопросы – от логистики поставок медикаментов до увеличения объемов их производства и импортозамещения – оперативно решаются. Несмотря на то, что часть направлений для прохождения грузов закрылась, «Белфармация» работает над поиском альтернативных поставщиков. Ежедневно ведутся переговоры с зарубежными производителями лекарств.

Пиневич: работаем без выходных, чтобы мы не заметили каких-то проблем в обеспечении лекарствами-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы работаем без выходных, без суббот, без воскресений с той целью, чтобы мы не заметили каких-то проблем в обеспечении лекарственными препаратами. По большому счету, мы этих проблем не видим, и логистика, которая сейчас выстроена нашими профессионалами, позволяет мне с уверенностью сказать о том, что мы не увидим этих проблем. Даже, более того, стоит задача расширить перечень медикаментов, может быть, в большей степени из других стран.

Пиневич: работаем без выходных, чтобы мы не заметили каких-то проблем в обеспечении лекарствами-4

Сегодня перед отечественными фармпроизводителями и аптеками стоит задача увеличить количество зарегистрированных препаратов. Потому перечень линеек, которые производят наши заводы, будет расширен. Строго контролируется и цена лекарств.

«Белфармация»: белорусам не стоит волноваться по поводу наличия лекарств в аптеках. Читайте здесь.

# Лекарства # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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