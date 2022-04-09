Пиневич: работаем без выходных, чтобы мы не заметили каких-то проблем в обеспечении лекарствами

Новости Беларуси. Белорусам не стоит волноваться по поводу наличия лекарств в аптеках. 9 апреля это в очередной раз подтвердили Министерство здравоохранения и руководство «Белфармации». В стране способны удовлетворить любой потребительский спрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любые вопросы – от логистики поставок медикаментов до увеличения объемов их производства и импортозамещения – оперативно решаются. Несмотря на то, что часть направлений для прохождения грузов закрылась, «Белфармация» работает над поиском альтернативных поставщиков. Ежедневно ведутся переговоры с зарубежными производителями лекарств.