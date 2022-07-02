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Александр Лукьянов: молодёжное самосознание по отношению к исторической памяти переживает второе рождение

02 июля 2022 11:58
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Новости Беларуси. Несмотря на выходной, в мемориальном комплексе «Хатынь» 2 июля кипит работа. К его реставрации присоединились общественные и молодежные организации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас там разбирают дорожки из бутового камня. Это оригинальная кладка, которая была в сожженной деревне. Покрытие с многочисленными неровностями. Так его выложили специально. Передвигаясь по мемориалу, непроизвольно взор устремляется в землю, пропитанную человеческой кровью. После завершения реставрации камень вернут на привычное место.

Александр Лукьянов: молодёжное самосознание по отношению к исторической памяти переживает второе рождение-1

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Это та работа, которую проводим мы вместе с Миноблисполкомом. В соответствии с указом Президента объявлена Всебелорусская молодежная стройка, на территории которой и сейчас, в эти дни, трудятся десятки ребят из различных регионов нашей страны. Это важный момент в истории развития нашего государства, когда сегодня молодежное самосознание по отношению к исторической памяти переживает, наверное, второе рождение. События уходящих лет показывают, что именно молодежи необходимо сейчас окунуться в свои исторические истоки и корни. И как эффективнее это сделать, как ни трудом непосредственно каждого молодого человека.

Александр Астапович: на сегодняшний момент нет ничего более важного, чем консолидация любых общественных институтов. Читайте здесь.

# Год исторической памяти # общество # Александр Лукьянов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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