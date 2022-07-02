Александр Лукьянов: молодёжное самосознание по отношению к исторической памяти переживает второе рождение

Новости Беларуси. Несмотря на выходной, в мемориальном комплексе «Хатынь» 2 июля кипит работа. К его реставрации присоединились общественные и молодежные организации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас там разбирают дорожки из бутового камня. Это оригинальная кладка, которая была в сожженной деревне. Покрытие с многочисленными неровностями. Так его выложили специально. Передвигаясь по мемориалу, непроизвольно взор устремляется в землю, пропитанную человеческой кровью. После завершения реставрации камень вернут на привычное место.