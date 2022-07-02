В Хатыни сейчас кипит работа. К реставрации присоединились общественные и молодёжные организации Беларуси

Новости Беларуси. Несмотря на выходной, в мемориальном комплексе «Хатынь» 2 июля кипит работа. К его реставрации присоединились общественные и молодежные организации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас там разбирают дорожки из бутового камня. Это оригинальная кладка, которая была в сожженной деревне. Покрытие с многочисленными неровностями. Так его выложили специально. Передвигаясь по мемориалу, непроизвольно взор устремляется в землю, пропитанную человеческой кровью. После завершения реставрации камень вернут на привычное место.

Александр Астапович, заместитель председателя Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

На сегодняшний момент мы находимся на определенной стадии международных отношений сложных, подберу такое слово, и на сегодняшний момент нет ничего более важного, чем консолидация любых общественных институтов. Мы имеем возможность на данном мемориале сохранить ту необходимую для всего человечества составляющую, как память. Это великое достояние белорусского народа, великое достояние любого человека на нашей планете Земля. Поэтому хотелось бы, чтобы наши усилия не пропали даром, чтобы все это помнили наши потомки так же, как мы помним память героев, наших отцов, дедов, наших предков.

Напомним, полномасштабная реставрация мемориального комплекса ведется по инициативе Президента Беларуси. В последний раз обновляли «Хатынь» в 2004 году.