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Могилёв отмечает 755 лет со дня основания

02 июля 2022 11:57
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Новости Беларуси. Могилев 2 июля отмечает день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем юбилейный. 755 лет – дата серьезная.

Могилёв отмечает 755 лет со дня основания-1

О прошлом и настоящем города можно рассказывать долго. Сейчас там проживают более 380 тысяч человек. 2 июля те, кто не в отпуске, вышли на улицы, чтобы разделить радость праздника. Программа на любой возраст и вкус. Да и у горожан в последние годы появилось множество новых локаций для отдыха. Чего стоит Подниколье – шикарный парк отдыха как для взрослых, так и для детей.

# Праздничные даты # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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