Могилёв отмечает 755 лет со дня основания

О прошлом и настоящем города можно рассказывать долго. Сейчас там проживают более 380 тысяч человек. 2 июля те, кто не в отпуске, вышли на улицы, чтобы разделить радость праздника. Программа на любой возраст и вкус. Да и у горожан в последние годы появилось множество новых локаций для отдыха. Чего стоит Подниколье – шикарный парк отдыха как для взрослых, так и для детей.