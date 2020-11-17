Год с момента первого заражения человека коронавирусом. Данные Минздрава по Беларуси на 17 ноября

Новости Беларуси. Год назад в мире был зафиксирован первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией. В Беларусь она пришла вот уже как 263 дня. Заболевшим был студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот и статистика на этот день по Беларуси. Уже выздоровели 97 318 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. Тем временем зарегистрированы с коронавирусом 116 699 человек. Количество проведенных тестов уже приближается к 3 миллионам. К сожалению, есть и смертельные случаи. Они, как правило, сопряжены с рядом хронических заболеваний. За весь период умерли 1 060 пациентов.