Владимир Кухарев о дискуссионных площадках в Минске: «Нам важно мнение каждого жителя нашего города»

Новости Беларуси. Более сотни конструктивных предложений сформировали в столице по итогам дискуссионных площадок, которые работали с 9 октября в каждом районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В первую очередь это вопросы изменения Конституции. Это очень важный момент, надо очень осторожно относиться к изменениям в Конституцию, потому что это основной закон государства, в нем прописаны основополагающие направления развития государства, его законодательная база. И сегодня бы хотелось, чтобы мы очень аккуратно и внимательно обсуждали каждое предложение, потому что оно будет касаться каждого гражданина, каждого из нас.

Мы видим, что это очень важно для города. Мы учитываем все мнения, будем их обобщать и работу эту продолжать в дальнейшем. Я думаю, что это очень большая польза для всех жителей Минска, и хотелось бы предложить дальше активно участвовать, потому что нам важно мнение каждого жителя нашего города.