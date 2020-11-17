Владимир Кухарев о дискуссионных площадках в Минске: «Нам важно мнение каждого жителя нашего города»

Новости Беларуси. Более сотни конструктивных предложений сформировали в столице по итогам дискуссионных площадок, которые работали с 9 октября в каждом районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Более сотни конструктивных предложений сформировали в столице по итогам дискуссионных площадок, которые работали с 9 октября в каждом районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На итоговой встрече сформулировали основные идеи по развитию города и страны.
Александр Лукашенко: общество хочет перемен, и они замкнулись на Президенте и его полномочиях, как выход из этого – изменения в Конституцию
В фокусе внимания – вопросы развития медицины, улучшение демографической ситуации, проблемы сферы образования, социальной защиты, спорта, экологии, развития транспортно-логистической инфраструктуры, занятости населения. Некоторые вопросы еще предстоит изучить и доработать.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
В первую очередь это вопросы изменения Конституции. Это очень важный момент, надо очень осторожно относиться к изменениям в Конституцию, потому что это основной закон государства, в нем прописаны основополагающие направления развития государства, его законодательная база. И сегодня бы хотелось, чтобы мы очень аккуратно и внимательно обсуждали каждое предложение, потому что оно будет касаться каждого гражданина, каждого из нас.
Мы видим, что это очень важно для города. Мы учитываем все мнения, будем их обобщать и работу эту продолжать в дальнейшем. Я думаю, что это очень большая польза для всех жителей Минска, и хотелось бы предложить дальше активно участвовать, потому что нам важно мнение каждого жителя нашего города.
Лучшие предложения станут частью общей концепции поправок в законы и другие правовые документы. Диалоговые площадки вызвали настолько высокий интерес минчан, что решено продолжить их работу и в дальнейшем. Принять участие в них могут все желающие. На вопросы горожан отвечают специалисты, что значительно повышает эффективность диалога.
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