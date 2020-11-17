«Возможно, в будущем новая технология будет названа вашим именем». Как в Минске прошёл белорусско-китайский форум

Новости Беларуси. Число совместных белорусско-китайских проектов за последние полтора года увеличилось на четверть. Студенты, магистранты, молодые ученые работают над инновационным развитием двух стран и способствуют расширению взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одной площадкой для обмена опытом молодежи стал форум «Новые горизонты». 17 ноября его открытие проходит уже в седьмой раз. И что примечательно, во Всемирный день студента.

Тематика белорусско-китайских проектов с каждым годом становится разнообразнее. Они охватывают такие области, как электроника и информационно-коммуникационные технологии, механика и инженерия, энергоэффективность, аграрные технологии, металлургия и биотехнологии. Сегодня в Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник» свои идеи смогли предложить три сотни участников.

Валерия Грибок, студентка БНТУ:

Если у вас действительно стоящий проект, то его обязательно заметят. И есть возможность, что дальше его будут развивать. Поэтому, если есть хоть какая-то малейшая идея, я считаю, что стоит подать заявку, стоит прийти, написать, показать себя, заявить о своем проекте. И, возможно, в будущем будет новая технология вашим именем названа.

Хоу Ябо, аспирант БНТУ:

Я сам занимаюсь по специальности «Литейное производство». Но считаю, что парк БНТУ нам дал очень хорошую платформу, чтобы показать свои работы.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Через два дня будет уже третья комиссия по научно-техническому сотрудничеству с Китаем. И первый проект, который мы реализовывали до 2018 года, уже дает свой результат на основе тех технологий, которые, в частности, разработаны китайскими партнерами с «Политехником». Они используются при производстве различных инструментов медицинских, протезов. То есть это востребованные технологии. Также это различные приборы, которые используются в машиностроении по напылению на различные детали как в Беларуси, так уже и в Китае. То есть это уже реальный эффект.