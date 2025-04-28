Пронесла в лагерь мину за пазухой – партизанская связная рассказала об ужасах Великой Отечественной

В 1941-м Людмиле Певневой было всего 17 лет. Тихая, размеренная жизнь в белорусской деревне и вдруг война, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На защиту родной земли встала вся огромная страна. За победу бились на фронте и в тылу. Студенты и рабочие, женщины и старики – стояли насмерть. Людмила Васильевна в 1942-м стала партизанской связной. Добывала важную информацию о передвижениях немецких войск, о расположении складов и засад. С сегодняшнего исторического расстояния сложно оценить тот ужас, который испытала юная девушка с миной за пазухой.

Людмила Певнева, ветеран Великой Отечественной Войны:

Сильно было это, трудно и страшно. И вообще идешь, не знаешь, сегодня открыл глаза, а днем ты будешь живой или нет. Потому что соседи слышали, как стучат, как приходят ко мне. И я уходила. Накину что-то сюда, а там у меня что-то. Тикает это. Раз мне принесли ребята мину патронную большую, перевязали меня и отправили в отряд занести. Мужчины боялись, потому что и немцы, и полиция их просматривали. А женщина идет, идет. Что с нее возьмешь? А у меня там мина тикает.

Людмила Певнева, даже спустя десятилетия, не может забыть ужасы войны: страдания и предательство. Самое страшное, рассказывает ветеран, – была неизвестность. Немцы в любой момент могли узнать в девушке партизанскую связную.