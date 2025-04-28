Как выглядела хата белоруса-сакуна? Рассказываем, за что так прозвали жителей центрального Полесья

Дарим путевку в Стародорожский район в программе «Путевка BY». Край камней и святынь, рухаўскіх дываноў и вековых дубов. Совершим путешествие во времени и отправимся на почтовую станцию XIX века. Заглянем в центр ремесел и сделаем оберег на счастье. И окунемся в сказочную страну в деревне Мишевичи!

Стародорожчина – окраина центрального Полесья. В начале XX века известный ученый-этнограф Исаак Сербов отправился в экспедицию в здешние края. Изучил быт, обряды, традиции и диалект местного населения. Глаголы здесь заканчивали на громкое «са». Наеўса, напiўса, прытулiсўса, памыўса. За что исследователь прозвал народ «сакунами».

Его фотографии – ценнейшие документы. Можно узнать, как выглядели наши предки, чем и как жили. Правда, с трудом верится, что это было чуть больше века назад! Приглашаем в хатку белоруса-сакуна!

Екатерина Сидорок, старший научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:

Например, на этом фотоснимке мы можем с вами увидеть, что женщины в обычные рабочие дни предпочитали ходить босыми. Две центральные фотографии – это праздничные фото. Кирмаш в деревне Дражно, когда женщины и девушки надевали лучшие наряды, покрывали себя бусами. Но один элемент костюма являлся неизменным – это головной убор намитка, головной убор носили все замужние женщины. Вышитый узором, традиционным для Стародорожского района, а это ромбо-геометричный узор, и узоры с обеих сторон рушника были разными. Меняя способ завивания намитки, женщина могла ее носить как четыре разных намитки.