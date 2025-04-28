Время премьеры в Лепельском районном доме культуры. Народный театр «Поиск» представил постановку к 80-летию Великой Победы. Тема не новая, но спектакли о подвиге советского народа не теряют актуальности от года к году. К тому же, лепельская трупа обещает новое прочтение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта история о трудовом подвиге советского народа. О тех, кто приближал победу в тылу. Кто в прямом смысле ковал ее и днем, и ночью: на заводах, фабриках, производствах. Начало войны, голод, холод и короткие сообщения с фронта: немцы наступают.

В Лепеле представили театральную постановку на тему Великой Отечественной войны.

Документальные сводки расскажут о войне в цифрах, это прочтение о тех, кто стоит за ними. О судьбах сотен, тысяч и миллионов людей, на долю которых выпала Великая Отечественная война. Те, кто сегодня рассказывает о ней со сцены, не застали тех страшных дней. Самой младшей актрисе спектакля всего шесть лет. Дети знают о трагедии со слов старших. Например, дедушка Арсения, еще одного молодого актера, пешком дошел до Берлина. Поэтому сегодняшний выход на сцену внука – обращение еще и лично к нему.