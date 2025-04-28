Время премьеры в Лепельском районном доме культуры. Народный театр «Поиск» представил постановку к 80-летию Великой Победы. Тема не новая, но спектакли о подвиге советского народа не теряют актуальности от года к году. К тому же, лепельская трупа обещает новое прочтение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как создавалась эта история, за кулисами побывали наши корреспонденты.
Эта история о трудовом подвиге советского народа. О тех, кто приближал победу в тылу. Кто в прямом смысле ковал ее и днем, и ночью: на заводах, фабриках, производствах. Начало войны, голод, холод и короткие сообщения с фронта: немцы наступают.
В Лепеле представили театральную постановку на тему Великой Отечественной войны.
Документальные сводки расскажут о войне в цифрах, это прочтение о тех, кто стоит за ними. О судьбах сотен, тысяч и миллионов людей, на долю которых выпала Великая Отечественная война. Те, кто сегодня рассказывает о ней со сцены, не застали тех страшных дней. Самой младшей актрисе спектакля всего шесть лет. Дети знают о трагедии со слов старших. Например, дедушка Арсения, еще одного молодого актера, пешком дошел до Берлина. Поэтому сегодняшний выход на сцену внука – обращение еще и лично к нему.
Арсений Конопелько, учащийся средней школы №3 Лепеля:
Молодежь должна помнить наших героев, которые прошли войну, которые защитили нас, чтобы мы жили под мирным небом.
Ставший отдушиной для тех, кто мечтал связать свою жизнь с искусством, народный театр «Поиск» недавно отметил 30-летие. За это время он объединил профессионалов из разных областей: искусства, медицины, образования. Общая история и общая боль – мотивация для каждого из них снова и снова выходить на сцену.
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