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Новую виртуальную систему обучения охране труда презентовали в Минске

28 апреля 2025 17:02
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Условия созданы и для продуктивной работы. На страже безопасности, в том числе, современные технологии, разработанные белорусскими инженерами. Новую виртуальную систему обучения охране труда презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьеру приурочили к Международному дню охраны труда, который во всем мире отмечают 28 апреля.

В 2025 году темой дня безопасности стал вопрос влияния искусственного интеллекта и цифровизации на охрану труда. Новая обучающая программа построена на VR-технологии, позволяющей работнику в условиях, максимально приближенных к реальности, отработать правила поведения при чрезвычайных ситуациях, при этом он остается в безопасности.

С помощью технологии можно отработать алгоритм действий при пожаре, поражении током или утечки аммиака. Разработала систему Федерация профсоюзов совместно с республиканским предприятием «Витебскэнерго». Установили новинку в Центре охраны труда профсоюзного Международного университета «МИТСО».

Новую виртуальную систему обучения охране труда презентовали в Минске-2

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:
Компьютерные технологии, искусственный интеллект – все нас окружает. И каждый день надо быть готовым к этим изменениям. Посмотрите, сколько у нас появляется удаленной работы, когда наниматель в целом не может проконтролировать, как что происходит с работником. Для этого есть удаленный доступ и мониторинг охраны труда. Все инновации, все технологии – они должны быть в связке с охраной труда.

Новую виртуальную систему обучения охране труда презентовали в Минске-4

Владимир Поздняков, ректор Международного университета «МИТСО»:
Век стандартных брошюр, методичек, которые использовались для обучения охране труда, технике безопасности, наверное, уходит уже в прошлое. В настоящее время передовые цифровые технологии становятся все более и более актуальны. И они гораздо более информативны и эффективны для обучения.

Обучение в Центре охраны труда проходят не только студенты вуза. Действуют и курсы переподготовки кадров, их ежегодно проходят порядка 80 человек. Учитывая, что МИТСО – профсоюзное учреждение, Центр также посещают все специалисты по охране труда, работающие на предприятиях.

# Владимир Поздняков # Профсоюзы в Беларуси # Павел Манько

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