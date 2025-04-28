Условия созданы и для продуктивной работы. На страже безопасности, в том числе, современные технологии, разработанные белорусскими инженерами. Новую виртуальную систему обучения охране труда презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьеру приурочили к Международному дню охраны труда, который во всем мире отмечают 28 апреля.

В 2025 году темой дня безопасности стал вопрос влияния искусственного интеллекта и цифровизации на охрану труда. Новая обучающая программа построена на VR-технологии, позволяющей работнику в условиях, максимально приближенных к реальности, отработать правила поведения при чрезвычайных ситуациях, при этом он остается в безопасности.

С помощью технологии можно отработать алгоритм действий при пожаре, поражении током или утечки аммиака. Разработала систему Федерация профсоюзов совместно с республиканским предприятием «Витебскэнерго». Установили новинку в Центре охраны труда профсоюзного Международного университета «МИТСО».