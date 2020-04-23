Александр Лукашенко: я ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдёт, жрать что будем?

Новости Беларуси. Рано или поздно сводки Минздрава перестанут напоминать боевые листки. Жизнь начнет возвращаться в привычное русло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И думать об этом стоит уже сегодня. Мощнейшие побочный эффект тотального карантина – заморозка практически всей мировой экономики. Испытание на прочность проходят и без того пошатнувшиеся в последние годы идеи интеграции и глобализации. Оказалось, что и в борьбе с инфекцией, и в спасении экономики в Европе снова каждый за себя. Это не говоря уже о закрытых по всему миру границах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя остановить работу ключевых отраслей экономики. Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы. Сейчас все говорят больше уже об экономике, о том, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов – то ли еще будет – людей будет в мире голодать.

А я ведь полтора месяца назад ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдет, жрать что будем?

Александр Лукашенко: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего – это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?

Вы помните эту мою фразу. Сегодня уже никто не критикует за это, сегодня все спохватились, что надо экономику поднимать.