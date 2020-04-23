Акция «Дом без насилия!» Куда обращаться с сообщением о семейном агрессоре?

Новости Беларуси. В Минске продолжается акция «Дом без насилия!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пожаловаться на агрессора и получить консультацию можно у специалистов на горячей линии.

Если вам стало известно о насилии в семье родственников, знакомых или соседей, правоохранители просят сообщить в УВД администрации Советского района города Минска или по телефону 102.

Дмитрий Млынарчик, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Ежедневно у нас порядка 35-50 сообщений поступает о семейных дебоширах. Незамедлительно сотрудники выбывают на место совершения правонарушения, где проводят разбирательство. В зависимости от обстоятельств лицо изымается, как правило, с места проживания, с места нарушения правонарушения и доставляется в РУВД для дальнейшего разбирательства. В зависимости от тяжести совершения проступка в отношении данного гражданина принимается решение о возбуждении уголовного дела либо о возбуждении административного процесса.