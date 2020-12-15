«Часто читаю, что они неблагополучные». Юлия Артюх о стереотипах про многодетные семьи

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» общественный деятель Юлия Артюх поделилась своим мнение о многодетных семьях. Вадим Щеглов, ведущий:

Еще полгода назад вы, наверное, не представляли, что будете раздавать интервью, активно участвовать в поддержке курса Беларуси, который был выбран 26 лет назад, когда Беларусь только обрела свои суверенитет и независимость. Каково вам в новой роли?

Юлия Артюх, общественный деятель:

Вы знаете, действительно, раньше я была менее публичной личностью, скажем так. В принципе, политикой я интересовалась, активно поддерживала курс нынешнего Президента, я за него голосовала с 18 лет. Но на публику озвучивать свою гражданскую позицию – конечно, такого не было. Сейчас приходится это делать часто, обосновывать. Тем более, я могу все моменты озвучивать со стороны просто гражданина. То есть я являюсь многодетной работающей мамой.

Вадим Щеглов:

У вас трое детей? Юлия Артюх:

У меня трое детей, да.

Вадим Щеглов:

А вы всегда хотели большую семью? Юлия Артюх:

Вы знаете, я хотела более двух детей, скажем так, всегда. У меня две девочки и третий мальчик. Вадим Щеглов:

Я же сам из многодетной семьи. И когда спрашивал у родителей, почему (у нас три парня), они сказали: мы просто хотели девочку. У вас мальчика хотели.

Юлия Артюх:

Вообще я считаю, что это очень здорово, когда семья большая, могут друг друга поддерживать, когда уже вырастут, в будущем. Семья – это самое родное, самое близкое. Мое мнение: когда ребеночек растет один в семье, у него немножко формирование происходит по-другому, нежели дети растут в многодетной семье. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я. Вадим Щеглов:

Абсолютно. В детстве я чего-то не понимал, то сейчас, когда мы все выросли, состоялись в жизни и профессии и друг другу помогаем, понимаю, что ты счастливый человек, потому что у тебя большая семья. Сталкивались ли вы с какими-то стереотипами? Когда говорят «многодетная» – почему-то в обществе это еще есть – это значит «неблагополучная».