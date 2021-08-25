Тренируются в пожарном спорте и эстафетах. В Могилёве школьники готовятся к Республиканскому слёту юных спасателей

Новости Беларуси. Счет на секунды и взвешенные решения. В Могилеве школьники готовятся к всебелорусскому слету спасателей-пожарных, который пройдет в сентябре в Национальном детском центре «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Счет на секунды и взвешенные решения. В Могилеве школьники готовятся к всебелорусскому слету спасателей-пожарных, который пройдет в сентябре в Национальном детском центре «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021 году команду представят 24 подростка – поровну мальчиков и девочек. С начала месяца юные спасатели почти ежедневно тренируются на разных площадках. Например, в бассейне ребята не просто плавают, а с помощью специального манекена учатся спасать людей.
Андрей Савицкий, учащийся средней школы № 27 Могилева:
Спасатель должен быть четкий всегда, всегда знать, что надо делать, и если вдруг кому-то нужна помощь, всегда должен помочь.
Один из самых сложных, но зрелищных этапов конкурса – пожарный спорт. Победа в нем принесет наибольшее количество баллов команде. Здесь важную роль играет не только скорость, но и качество выполнения заданий.
Андрей Барашко, тренер сборной Могилевской области по пожарно-спасательному спорту:
В нашем виде спорта будут бежать три этапа: это преодоление 100-метровой полосы с препятствием, боевое развертывание и пожарная эстафета 4 по 100. В наш вид спорта мы приглашаем как ребят, юношей, так и девочек с возраста 12 лет. Главное, чтобы были физические данные хорошие, желание и стремление.
Ребят на республиканском слете будут ждать испытания в 9 конкурсах. Среди них есть творческие, интеллектуальные и даже выступления команд КВН.