Тренируются в пожарном спорте и эстафетах. В Могилёве школьники готовятся к Республиканскому слёту юных спасателей

Новости Беларуси. Счет на секунды и взвешенные решения. В Могилеве школьники готовятся к всебелорусскому слету спасателей-пожарных, который пройдет в сентябре в Национальном детском центре «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году команду представят 24 подростка – поровну мальчиков и девочек. С начала месяца юные спасатели почти ежедневно тренируются на разных площадках. Например, в бассейне ребята не просто плавают, а с помощью специального манекена учатся спасать людей.

Андрей Савицкий, учащийся средней школы № 27 Могилева:

Спасатель должен быть четкий всегда, всегда знать, что надо делать, и если вдруг кому-то нужна помощь, всегда должен помочь.

Один из самых сложных, но зрелищных этапов конкурса – пожарный спорт. Победа в нем принесет наибольшее количество баллов команде. Здесь важную роль играет не только скорость, но и качество выполнения заданий.