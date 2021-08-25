Не имеет аналогов в мире. Рассказываем о плюсах аппаратного массажа
Массаж тела – одна из самых полезных и приятных процедур. Курс решает множество проблем, например, поможет избавиться от целлюлита, устранить жировые отложения и даже восстановиться после травм. Сегодня большой популярностью пользуются как ручной, так и аппаратный виды массажа. В чем разница, попробуем разобраться.
Лариса Фицнер, медицинская сестра по массажу медицинского центра «Элар»:
Отличие ручного массажа от аппаратного в том, что идет воздействие не руками, а аппаратом. От ручного массажа возможны синяки, с аппаратным массажем такого не происходит. Идет щадящее воздействие на тело человека, все делаем по ощущениям. Один из самых эффективных массажей – ролико-вакуумный массаж, который не имеет аналогов в мире. Принцип его действия ролико-вакуумный и микростимуляция альвеол. Также он в себе сочетает лазер-излучение, LED-излучение, что идет на выработку коллагена и эластина. В результате чего при массаже уменьшаются объемы, кожа сразу подтягивается, происходит лифтинг-эффект.
Чтобы получить видимый эффект, раньше приходилось выбирать несколько процедур, которые работают с кожей, расслаблением мышечной системы, жировыми отложениями. Но сегодня аппараты нового поколения решают все эти вопросы одновременно. Вакуумно-роликовый массаж используют даже в медицине для уменьшения шрамов после хирургических операций и пластических коррекций, ожогов, снятия боли и спазмов в мышцах, терапии спортивных травм и растяжений.
Лариса Фицнер:
Одним из самых главных недостатков аппаратного массажа предыдущих поколений является то, что главное противопоказание – варикозное расширение вен. В аппаратах нового поколения этого нет. Мы рекомендуем пациентам посещать аппаратный массаж, если есть варикозное расширение вен. Подготовка к аппаратному массажу не требуется. Противопоказания – простудные заболевания, беременность, лактация, онкология, варикозное расширение вен в третьей стадии и дальнейшей стадиях, заболевания щитовидной железы. Курс составляет 10-15 процедур. Желательно проходить через день. Каждый день проходить можно, это не является противопоказанием. Но пациенту будет комфортнее, если он будет проходить через день. После курса желательно делать поддерживающие процедуры раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц.
*На правах рекламы.