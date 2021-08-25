Не имеет аналогов в мире. Рассказываем о плюсах аппаратного массажа

Массаж тела – одна из самых полезных и приятных процедур. Курс решает множество проблем, например, поможет избавиться от целлюлита, устранить жировые отложения и даже восстановиться после травм. Сегодня большой популярностью пользуются как ручной, так и аппаратный виды массажа. В чем разница, попробуем разобраться.

Лариса Фицнер, медицинская сестра по массажу медицинского центра «Элар»:

Отличие ручного массажа от аппаратного в том, что идет воздействие не руками, а аппаратом. От ручного массажа возможны синяки, с аппаратным массажем такого не происходит. Идет щадящее воздействие на тело человека, все делаем по ощущениям. Один из самых эффективных массажей – ролико-вакуумный массаж, который не имеет аналогов в мире. Принцип его действия ролико-вакуумный и микростимуляция альвеол. Также он в себе сочетает лазер-излучение, LED-излучение, что идет на выработку коллагена и эластина. В результате чего при массаже уменьшаются объемы, кожа сразу подтягивается, происходит лифтинг-эффект.

Чтобы получить видимый эффект, раньше приходилось выбирать несколько процедур, которые работают с кожей, расслаблением мышечной системы, жировыми отложениями. Но сегодня аппараты нового поколения решают все эти вопросы одновременно. Вакуумно-роликовый массаж используют даже в медицине для уменьшения шрамов после хирургических операций и пластических коррекций, ожогов, снятия боли и спазмов в мышцах, терапии спортивных травм и растяжений.