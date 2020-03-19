Президент Беларуси: надо вывезти россиян из Польши. Привлекайте кого хотите

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие страны, к сожалению, закрыли свою территорию для иностранцев, закрыли границы. Вы это тоже знаете. В том числе и наша родная братская Россия. Я еще раз хочу повторить, и это уже подтверждается: глупость абсолютная и несусветная. Это никак не защищает Россию, тем более закрывают выборочно.

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Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Вот возьмите россиян, которые сегодня в Польше. Они не могут выехать в Россию. И нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома, в безопасности.

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И еще. Коль у наших границ – в Польше в данном случае – скопилось определенное количество (я не знаю, какое) россиян – это уже и россияне, средства массовой информации об этом говорят, – Игорь Петрович, вам поручение персонально. Привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину. Это не дело, что наши братья там сидят в этой Польше, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь.