Прямой эфир

Президент Беларуси: надо вывезти россиян из Польши. Привлекайте кого хотите

19 марта 2020 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент поручил приложить все усилия, чтобы белорусы смогли вернуться домой, несмотря на закрытые в некоторых странах границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси: надо вывезти россиян из Польши. Привлекайте кого хотите-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие страны, к сожалению, закрыли свою территорию для иностранцев, закрыли границы. Вы это тоже знаете. В том числе и наша родная братская Россия. Я еще раз хочу повторить, и это уже подтверждается: глупость абсолютная и несусветная. Это никак не защищает Россию, тем более закрывают выборочно.

Александр Лукашенко: я коронавирус этот называют не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь

Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Вот возьмите россиян, которые сегодня в Польше. Они не могут выехать в Россию. И нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома, в безопасности. 

Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь

И еще. Коль у наших границ – в Польше в данном случае – скопилось определенное количество (я не знаю, какое) россиян – это уже и россияне, средства массовой информации об этом говорят, – Игорь Петрович, вам поручение персонально. Привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину. Это не дело, что наши братья там сидят в этой Польше, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь. 

Президент Беларуси: надо вывезти россиян из Польши. Привлекайте кого хотите-4

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь
19 марта 2020 10:19

Александр Лукашенко: я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь

Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь
19 марта 2020 10:18

Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь

«Все сведения абсолютно актуальны, достоверны и из официальных источников». Полезный ресурс о качестве товаров и услуг создали в Беларуси
19 марта 2020 10:03

«Все сведения абсолютно актуальны, достоверны и из официальных источников». Полезный ресурс о качестве товаров и услуг создали в Беларуси