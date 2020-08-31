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Парламентарии Союзного государства: заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси

31 августа 2020 13:57
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Новости Беларуси. Парламентарии Союзного государства призвали мировое сообщество уважать суверенный выбор белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в заявлении Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, который признал выборы в нашей стране открытыми и обеспечивающими свободное волеизъявление граждан.

Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России:
Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права. Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь. Уверены, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины.

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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