Парламентарии Союзного государства: заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси

Новости Беларуси. Парламентарии Союзного государства призвали мировое сообщество уважать суверенный выбор белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в заявлении Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, который признал выборы в нашей стране открытыми и обеспечивающими свободное волеизъявление граждан.

Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права. Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь. Уверены, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины.