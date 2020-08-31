Просили деньги на помощь незаконно задержанным. В Беларуси появился ещё один способ выкачивания денег

– За что сейчас находитесь в милиции?

– За сбор средств. Я скинул номер карточки своей в Telegram.

– В какой канал?

– «Солигорск чат» и «Солигорск для жизни чат». Что-то такое.

– С каким комментарием?

– Что собираем деньги на помощь пострадавшим, кого незаконно задержали.

– Как вы распоряжались этими денежными средствами?

– Так как деньги приходили на зарплатную карточку, я не отслеживал, сколько мне пришло денег, так как мне отдавали и долги, поэтому я не знал конкретную сумму денег, которая мне пришла на карточку.

– Сколько вы потратили на свои нужды?

– Не могу вам точно сказать. Тысячу.

– Сколько получили денежных средств?

– Также не могу вам точно сказать, так как не вел учет денег.

– Ну, а как вы могли отчитаться потом перед гражданами, которые пожертвовали денежные средства о расходе?

– Никак.

– Как это называется?

– Как называется что именно?

– Ваши действия.

– Я не могу вам сказать, как это называется. Я не понимаю вопроса.

– Сколько денежных средств вы потратили на помощь гражданам нуждающимся?

– Пока мне никто не написал, кому нужна помощь, поэтому никому мы еще не помогли. Точнее я.