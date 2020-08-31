Просили деньги на помощь незаконно задержанным. В Беларуси появился ещё один способ выкачивания денег

Новости Беларуси. Продолжая дело известного всем Остапа Бендера, особо рьяные активисты изобрели еще один способ отъема денег у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под якобы благими намерениями они запустили технологию по выкачиванию денег.
– За что сейчас находитесь в милиции?
– За сбор средств. Я скинул номер карточки своей в Telegram.
– В какой канал?
– «Солигорск чат» и «Солигорск для жизни чат». Что-то такое.
– С каким комментарием?
– Что собираем деньги на помощь пострадавшим, кого незаконно задержали.
– Как вы распоряжались этими денежными средствами?
– Так как деньги приходили на зарплатную карточку, я не отслеживал, сколько мне пришло денег, так как мне отдавали и долги, поэтому я не знал конкретную сумму денег, которая мне пришла на карточку.
– Сколько вы потратили на свои нужды?
– Не могу вам точно сказать. Тысячу.
– Сколько получили денежных средств?
– Также не могу вам точно сказать, так как не вел учет денег.
– Ну, а как вы могли отчитаться потом перед гражданами, которые пожертвовали денежные средства о расходе?
– Никак.
– Как это называется?
– Как называется что именно?
– Ваши действия.
– Я не могу вам сказать, как это называется. Я не понимаю вопроса.
– Сколько денежных средств вы потратили на помощь гражданам нуждающимся?
– Пока мне никто не написал, кому нужна помощь, поэтому никому мы еще не помогли. Точнее я.