Председатель Верховного суда Беларуси: будем работать в условиях современного правосудия, полной цифровизации

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Мы теперь уже в 14 областных судах и Верховном суде будем работать в условиях современного правосудия, в условиях полной цифровизации. Мы запускаем единую автоматизированную информационную систему судов общей юрисдикции, которая позволяет нам – будет, я надеюсь – фиксировать в режиме онлайн каждую ситуацию в каждом районном суде. То есть отслеживать каждое конкретное дело: как оно проходит в конкретном суде, какие выносятся решения, какие, может быть, нарушения. И вот это позволяет нам действительно работать уже в совершенно иных условиях.

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Кроме того, у нас есть сегодня очень прекрасные реальные возможности. Мы с нашими коллегами из Министерства внутренних дел, из других министерств и ведомств адаптировали вот эту систему. И мы можем с ними общаться, тоже не требуя информации на бумажных носителях. В наших следственных изоляторах или временного содержания, в местах лишения свободы тоже есть возможности для рассмотрения апелляционных жалоб без конвоирования, допустим, обвиняемых в залы судов, а используя видеосвязь. И это очень облегчает, ускоряет, удешевляет правосудие, облегчает работу и нашу, и сотрудников правоохранительных органов.