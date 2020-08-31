Александр Лукашенко: возврат назад – это перемены, но это не движение вперёд

Главной темой разговора стала подготовка новой редакции Конституции. Преобразования должны быть ориентированы на движение вперед. Сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Президент предложил подключиться к этой работе и Валентину Сукало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране. Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены. Поэтому мы с вами это обсудим. Но тем не менее жизнь на то и есть жизнь, что она должна все время меняться.

Вносите предложение – распишитесь за это предложение. Потому что возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, мы с вами это впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. И, вообще, возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы перемены эти двигали наше общество вперед. И на таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения.