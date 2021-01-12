В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего участника беспорядков

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении участника беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения правоохранителей попал 29-летний минчан.
Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении участника беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения правоохранителей попал 29-летний минчан.
Безработный молодой человек начиная с августа 2020 года не раз принимал участие в несанкционированных мероприятиях. Блокировка проезжей части, метание цветочных клумб и сопротивление представителям власти – лишь некоторые из его поступков. На данный момент все видеозаписи с «подвигами» приобщены к материалам уголовного дела и переданы прокурору для направления в суд.
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