Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился 17 декабря с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти, сообщает БЕЛТА.

Клаудио Гуджеротти занимал должность апостольского нунция в Беларуси в 2011-2015 годах. На этот раз он приехал в Минск как спецпосланник Папы Римского Франциска.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что его святейшество Папа Франциск направил вас в Беларусь. Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск, с моей точки зрения, это народный человек. Это меня очень прельщает.

Глава государства попросил Клаудио Гуджеротти передать Папе Римскому Франциску самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья.

Александр Лукашенко:

Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники – болеть нам некогда. Но если что – сразу к нам.

Архиепископ заверил, что обязательно передаст эти слова Папе Римскому, и добавил, что глава Католической церкви хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.

Президент также поблагодарил спецпосланника Папы Римского за приезд, назвав его визит в Минск хорошим знаком.

Александр Лукашенко:

Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть.