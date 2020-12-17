По дороге её остановил экипаж ГАИ. Вот как необычно поздравили с днём рождения врача из Новополоцка

Новости Беларуси. В Новополоцке утро для заведующего пульмонологическим отделением городской больницы началось необычно. По дороге на работу ее остановил экипаж ГАИ, чтобы проверить документы и поздравить с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.