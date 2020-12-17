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По дороге её остановил экипаж ГАИ. Вот как необычно поздравили с днём рождения врача из Новополоцка

17 декабря 2020 07:50
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Новости Беларуси. В Новополоцке утро для заведующего пульмонологическим отделением городской больницы началось необычно. По дороге на работу ее остановил экипаж ГАИ, чтобы проверить документы и поздравить с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По дороге её остановил экипаж ГАИ. Вот как необычно поздравили с днём рождения врача из Новополоцка-1

От отдела ГАИ мы вам дарим небольшой подарочек. Желаем вам всего самого-самого наилучшего, чтобы дороги у вас всегда были безопасными.

По дороге её остановил экипаж ГАИ. Вот как необычно поздравили с днём рождения врача из Новополоцка-4

Идея поздравления принадлежит местным волонтерам «Помоги врачам». Сотрудники ГАИ поддержали идею и помогли ее воплотить.

# ГАИ # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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