По дороге её остановил экипаж ГАИ. Вот как необычно поздравили с днём рождения врача из Новополоцка
Новости Беларуси. В Новополоцке утро для заведующего пульмонологическим отделением городской больницы началось необычно. По дороге на работу ее остановил экипаж ГАИ, чтобы проверить документы и поздравить с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От отдела ГАИ мы вам дарим небольшой подарочек. Желаем вам всего самого-самого наилучшего, чтобы дороги у вас всегда были безопасными.
Идея поздравления принадлежит местным волонтерам «Помоги врачам». Сотрудники ГАИ поддержали идею и помогли ее воплотить.