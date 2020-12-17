«Дети очень часто узнают это не от родителей». Что делать, если ребёнок узнал, что Деда Мороза не существует

Красный нос, борода из ваты – самый популярный зимний персонаж. В него веруют детишки безоговорочно и непоколебимо. К приходу главного новогоднего гастролера карапузы готовятся весь год и с радостью пишут ему искренние письма, загадывая самые сокровенные желания.

Кирилл Борозна:

Я загадал очень большой город. Я письмо написал, мы с мамой и папой, они мне помогали. Попросил еще на море и новую копилку.

Кирилл битый час выбирает игрушку мечты, чтобы оформить заказать у самого щедрого волшебника. Родители уверенно подыгрывают. Маргарита Борозна:

Мы каждый год с ребенком пишем письмо Деду Морозу, в котором он указывает, что бы он хотел получить, и уже выбираем исходя из этого списка. Когда дети получают подарки, которые они попросили на Новый год у Деда Мороза, они получают только восторг и радость.

Но рано или поздно миф о загадочном старике разбивается о реальность. О том, стоит ли поддерживать детские фантазии, спорят даже психологи. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Конечно же, врать детям нежелательно, но в наше время дети очень часто узнают про Деда Мороза не от родителей, а из мультфильмов, сказок и от сверстников, а родители просто поддерживают веру в это чудо. В принципе дети верят в фей, единорогов, супергероев – в этом нет ничего плохого.

Столкнувшись с неприятной новостью, малыш окажется на распутье. И здесь важна ваша реакция на разоблачение века. Ольга Гома:

Если вдруг ваш ребенок приходит из школы и говорит, что кто-то из друзей сообщил ему, что Деда Мороза не существует, попробуйте перенаправить вопрос вашему ребенку и спросить: «А как думаешь ты?». Если он ответит: «А я верю» и убежит, то в этот момент не стоит разрушать его мир фантазий. Но если ребенок старше 9-10 лет и ему сверстники утверждают, что Деда Мороза нет, а вы будете продолжать поддерживать эту веру, то здесь можно столкнуться с тем, что над ребенком будут насмехаться.

Самое время предложить малышу посмотреть правде в глаза. Будьте честны перед ним. Поздравьте карапуза с новым этапом в жизни. В противном случае, выбрав тактику «ложь во благо», вы рискуете утратить его кредит доверия. Ольга Гома:

Еще очень важный момент – не шантажировать ребенка подарками от Деда Мороза. Фразы: «такому плохому мальчику Дед Мороз точно подарок не принесет» недопустимы. Вы можете, конечно, говорить ребенку, что его поведение вас не устраивает, что оно вам не нравится, но это не значит, что он не достоин подарка.