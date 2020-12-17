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Тёплый душ, врачебный осмотр и продукты. Сотрудники Красного Креста помогают тем, кто вынужден жить на улице

17 декабря 2020 07:44
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Новости Беларуси. В Гомеле с наступлением холодов особое внимание сотрудников Красного Креста тем, кто вынужден жить на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тёплый душ, врачебный осмотр и продукты. Сотрудники Красного Креста помогают тем, кто вынужден жить на улице-1

Теплый душ, врачебный осмотр, сухое белье и теплая зимняя одежда. Поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проходит параллельно с профилактикой туберкулеза, коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний.

Тёплый душ, врачебный осмотр и продукты. Сотрудники Красного Креста помогают тем, кто вынужден жить на улице-4

Елена Тимошенко, специалист Гомельской областной организации Красного Креста:
Они имеют возможность пройти полную санитарную обработку. Это и стрижка, это и смена при необходимости одежды на чистую, на теплую, они могут подобрать. Кроме того, мы это привязали и с профилактикой коронавирусной инфекции. Мы измеряем им температуру, уровень кислорода в крови, делимся информацией о профилактике коронавирусной инфекции, о профилактике туберкулеза и других инфекционных заболеваний, потому что эти люди недостаточно информированные. Как показывает практика, эта помощь им очень необходима, для того, чтобы они знали про свое здоровье и умели защитить себя и своих близких.

Тёплый душ, врачебный осмотр и продукты. Сотрудники Красного Креста помогают тем, кто вынужден жить на улице-7

Не лишними оказываются и продуктовые наборы. Крупы, макароны, консервы, чай – они, конечно, не решат все проблемы этих людей, но отчасти поддержат их. Ведь важнее прочего – простая человеческая забота.

Тёплый душ, врачебный осмотр и продукты. Сотрудники Красного Креста помогают тем, кто вынужден жить на улице-10

Конечно, очень даже помогает. Спасибо большое. И с одеждой, и продукты. Видела, там консервы, еще что-то, наверное, конфеты, так что нормально. Делайте дальше благотворительность.

Тёплый душ, врачебный осмотр и продукты. Сотрудники Красного Креста помогают тем, кто вынужден жить на улице-13

Это очень хорошо. Мы обалдели, я в первый раз такое вижу. Полностью проверили, я чистый, все нормально. Дали продуктов. Большое вам спасибо, что есть такое.

Тёплый душ, врачебный осмотр и продукты. Сотрудники Красного Креста помогают тем, кто вынужден жить на улице-16

Также лицам без определенного места жительства предлагается воспользоваться Кризисным центром Красного Креста. Общежитие для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, открыли в Гомеле несколько лет назад.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Фотофакт

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