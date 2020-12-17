Тёплый душ, врачебный осмотр и продукты. Сотрудники Красного Креста помогают тем, кто вынужден жить на улице

Новости Беларуси. В Гомеле с наступлением холодов особое внимание сотрудников Красного Креста тем, кто вынужден жить на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплый душ, врачебный осмотр, сухое белье и теплая зимняя одежда. Поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проходит параллельно с профилактикой туберкулеза, коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний.

Елена Тимошенко, специалист Гомельской областной организации Красного Креста:

Они имеют возможность пройти полную санитарную обработку. Это и стрижка, это и смена при необходимости одежды на чистую, на теплую, они могут подобрать. Кроме того, мы это привязали и с профилактикой коронавирусной инфекции. Мы измеряем им температуру, уровень кислорода в крови, делимся информацией о профилактике коронавирусной инфекции, о профилактике туберкулеза и других инфекционных заболеваний, потому что эти люди недостаточно информированные. Как показывает практика, эта помощь им очень необходима, для того, чтобы они знали про свое здоровье и умели защитить себя и своих близких.

Не лишними оказываются и продуктовые наборы. Крупы, макароны, консервы, чай – они, конечно, не решат все проблемы этих людей, но отчасти поддержат их. Ведь важнее прочего – простая человеческая забота.

Конечно, очень даже помогает. Спасибо большое. И с одеждой, и продукты. Видела, там консервы, еще что-то, наверное, конфеты, так что нормально. Делайте дальше благотворительность.

Это очень хорошо. Мы обалдели, я в первый раз такое вижу. Полностью проверили, я чистый, все нормально. Дали продуктов. Большое вам спасибо, что есть такое.